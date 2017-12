L'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato è il 3 gennaio. E' allora che inizia ufficialmente in Italia la finestra di trattative che resterà aperta fino alle 23 del 31 gennaio ma a partire dal 1° tutti i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2018 potranno già accordarsi con le società da raggiungere al termine della stagione. In Serie A come all'estero, ruolo per ruolo, sono diverse le opportunità da cogliere al volo.

Portieri, tra Reina e il Napoli un lungo addio.

Il nome di Pepe Reina è il più gettonato considerato – al momento – il mancato rinnovo del contratto. Il 35enne portiere spagnolo è stato accostato nell'estate scorsa al Paris Saint-Germain (che lo tentò a fine mercato) mentre adesso è la maglia rossonera del Milan quella che sembra essere nel futuro dell'ex Liverpool, con Donnarumma diretto in Francia (forse).

Casillas nel mirino del Newcastle.

Un altro numero iberico è in lista di sbarco: si tratta di Iker Casillas (36 anni) giunto al termine della sua avventura al Porto, dall'Inghilterra fanno sapere che Rafa Benitez ne gradirebbe l'arrivo al Newcastle così da avere un elemento d'esperienza per una squadra che annaspa in Premier.

Il Real ha già bloccato il talento del Bilbao, Kepa.

Tra i giovani più interessanti ci sono Yoan Cardinale (23), numero uno del Nizza, e Joel Robles (27), spagnolo cresciuto nell'Atletico Madrid e passato all'Everton a titolo definitivo a luglio 2013. Il terzo nome, Kepa (23enne del Bilbao), è fuori mercato per aver già scelto il suo trasferimento al Real di Zidane.

A.A.A. difensori cercansi: De Vrij, che affare.

Il vero affare di mercato è rappresentato da Stefan De Vrij (25) della Lazio. Il difensore olandese è finito sul taccuino di molti club, tanto all'estero (il Barcellona) quanto in Italia, con Juventus e Inter molto interessate. I nerazzurri, però, sembrano un passo avanti avendo messo sul piatto del calciatore un'offerta concreta: un quinquennale a 3,5 milioni di euro a stagione.

Le situazioni di Chiellini e Miranda.

Oltre all'ex difensore del Feyenoord, a partire dal prossimo 1° luglio saranno liberi anche Giorgio Chiellini (33 anni ma ha già avviato la discussione per il rinnovo fino al 2020) e Miranda (33, Inter). Anche nel caso dell'ex brasiliano dell'Atletico Madrid non c'è fretta e, contestualmente, le voci su Gimenez seguito dai nerazzurri fanno il paio con le indiscrezioni sulla possibilità che alla fine il sudamericano resti a Milano. Il centrale verdeoro guadagna circa 3 milioni a stagione, l'Inter vorrebbe rivedere l'accordo spalmandolo con un prolungamento biennale (un anno più opzione o prolungamento diretto fino al 2020).

Blind, occasione a costo zero per il Barça.

Neven Subotic (29, Borussia Dortmund), Diego Reyes (25, Porto), Daley Blind (27, accostato all'Inter e al Barcellona alle prese con l'addio di Mascherano) e Luke Shaw (22) del Manchester United, Juanfran (32, Atletico Madrid) e lo juventino Stephan Lichtsteiner (33) pure figurano nel novero delle occasioni a prezzo di costo

Centrocampo, Can già bloccato dalla Juve.

Emre Can, 23 anni, del Liverpool è destinato alla Juventus. E' il mediano – ma può giocare anche da difensore centrale – che a Torino è pronto per arrivare a parametro zero e che nel futuro scacchiere tattico dei bianconeri può giocare con Matuidi accanto a Pjanic sì da costituire una linea di centrocampo molto forte e variegata.

Supermarket United, quante occasioni.

Il Manchester United è una sorta di supermarket delle occasioni a prezzo di costo. Detto di Blind e di Shaw, José Mourinho ha messo in lista di sbarco anche Ander Herrera (28), Marouane Fellaini (30 anni, che i tabloid hanno correlato all'interesse della Roma) e Juan Mata (29, seguito dal Real Madrid). Inghilterra, però, sono all'ordine del giorno anche i casi Wilshere (25 anni) che ha manifestato la volontà di restare all'Arsenal e Fernandinho (32 anni, City).

Ozil e Sanchez al passo di addio con l'Arsenal.

E' molto difficile che Mesut Ozil (29) rinnovi con l'Arsenal (sembra essere destinato al Barcellona) così come Alexis Sanchez (29) è destinato a lasciare Londra ma non è detto che vada via dall'Inghilterra (è seguito dal Manchester City) sempre che non arrivi un'offerta migliore (Psg). Il cileno può giocare in Champions League e potrebbe rappresentare una sorta di asso nella manica.

Ibrahimovic e Balotelli, in attacco il colpo è possibile.

Zlatan Ibrahimovic (36 anni) e Mario Balotelli (27), in scadenza con il Nizza, pure figurano nella lista dei parametri zero. Due nomi che fano rumore in particolare quello dell'ex attaccante del Milan in caso di mancata qualificazione in Europa difficilmente può restare in Francia e rappresenta un'ottima opportunità.