Dopo la sconfitta in casa contro l'Atalanta che ha ridimensionato ancora una volta la stagione partenopea, Carlo Ancelotti aveva rassicurato tutti: "Nessun caso Insigne, il giocatore è rimasto in panchina perché ha giocato molto ed è stato preservato per altre gare". Parole di distensione e di spiegazione davanti al mancato utilizzo del ‘Magnifico' che è rimasto a guardare per 90 minuti il Napoli perdere al San Paolo malamente contro i ragazzi di Gasperini.

Eppure, qualcosa sotto la cenere sta covando perché il malumore serpeggia a Volturno e il numero 10 scalpita da diverse settimane per liberarsi dalle briglie troppo corte dell'allenatore. Mancate giocate decisive, una forma altalenante che nemmeno la fascia da capitano ha saputo guarire, mal di pancia settimanali e sempre più insistenti voci di mercato. Un mix al fuoco lento di Mino Raiola, il procuratore di Insigne che storicamente è maestro nel cuocere a puntino situazioni a proprio vantaggio.

Perché il Napoli deve tutelare Insigne

Così, se anche Ancelotti avesse ragione (ma in questo caso non ce l'ha e lui per primo lo sa benissimo), Insigne a Napoli sembra avere i giorni contati. Si tirerà avanti fino a fine stagione, si cercherà di non gettare via un patrimonio economico comunque immenso e chiudere dignitosamente l'annata senza titoli progettando sin da adesso il futuro. Che difficilmente rivedrà in azzurro l'attuale '10'.

Tutti vogliono Insigne

E' evidente che il mercato attorno ad uno dei giocatori più tecnici e di talento d'Italia sia effervescente sia di qua che di là del confine. In Europa, Insigne piace e molto. Tante le voci, spesso incontrollate che lo vorrebbero un giorno in Premier League agli ordini di Klopp e del suo Liverpool, un altro in Liga a tessere il nuovo progetto di Zidane insieme ad Hazard. In Italia non si è da meno: Juventus, Roma, Milan.

Perché Insigne sarebbe perfetto nel progetto Milan

Tutti vogliono Insigne ma bisognerà capire prima che cosa voglia Insigne. L'ultimo tocco alla porta di De Laurentiis sembrerebbe essere arrivato da Leonardo che sta valutando una trattativa a suo avviso interessante per portare il Magnifico nel progetto nascente in rossonero. In questo senso infatti, Insigne rappresenterebbe un punto di riferimento giovane ma già esperto, da incastonare sulla trequarti insieme alla tecnica di Paquetà e alla possanza di Piatek.

L'offerta Milan: Suso più 40 milioni di euro

Per il giocatore, il Milan avrebbe pronta la classica offerta davanti alla quale anche De Laurentiis non potrebbe rimanere impassibile. Il patron del Napoli ha sempre detto che Insigne non vale meno di 100 milioni, un po' come tutti gli azzurri in rosa, alzando l'asticella sempre in alto (a volte anche troppo). Ma i rossoneri non se ne curano ed ecco la proposta: 40 milioni in contanti più una contropartita tecnica di qualità, lo spagnolo Suso che a Milano non ha mai convinto fino in fondo. Se non sono cento milioni, ci siamo vicinissimi.