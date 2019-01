Aria di cambiamenti a Napoli in queste settimane di mercato. Qualcosa di concreto si potrebbe muovere in difesa dove non è passato inosservato il ‘lamento' del procuratore dell'esterno albanese Hysaj deluso dalla gestione di Carlo Ancelotti. Il giocatore ultimamente non viene più utilizzato dal tecnico con continuità e la mancanza di considerazione farebbe propendere per un immediato cambio di maglia. Anche perché le offerte non mancherebbero. Più che un mercato in uscita interessante, il giocatore e il suo entourage dovrà fare i conti con De Laurentiis, storicamente avverso ad acconsentire ai giocatori che si lamentano la propria generosità. E l'ultimo sfogo dell'agente di Hysaj non sarà di certo piaciuto al patron dei partenopei visto che ha destato l'interesse da parte del Chelsea dell'ex Maurizio Sarri.

Le promesse mancate di Ancelotti

Per questo motivo in casa Napoli tiene banco il futuro del terzino albanese Hysaj ma una sua cessione immediata per gennaio non sarà semplice né scontata. Nelle ultime 4 gare disputate dai partenopei, il giocatore è rimasto per ben tre volte in panchina, scendendo nelle gerarchie di Carlo Ancelotti. Un atteggiamento non gradito da chi ne cura gli affari, anche perché la scorsa estate Hysaj era stato richiesto ma non aveva accettato trasferimenti proprio davanti alle garanzie del nuovo tecnico.

Chelsea e Atletico sull'esterno

Come in estate anche adesso il mercato attorno a Hysaj c'è ed è noto l'interesse del Chelsea, dell'ex allenatore dei partenopei Maurizio Sarri, ma anche dalla Spagna qualcuno si sta iniziando a muovere: è l'Atletico Madrid di Diego Simeone. La duttilità del giocatore di poter ricoprire entrambe le fasce, la sua buona esperienza in Italia, la sua età relativamente giovane (25 anni) sono tutti aspetti che a Madrid interessano parecchio.

Quanto costa Hysaj e chi lo sostituisce

L'affare però potrebbe concretizzarsi a giugno, a patto che a gennaio non arrivi la classica offerta irrinunciabile. La clausola del giocatore con cui è legato al Napoli è alta: 45 milioni di euro. Tanto costa Hysaj che se dovesse partire aprirebbe al mercato d'entrata dei partenopei che hanno già puntato l'eventuale sostituto: Lazzari della Spal.