Il Napoli ha pronta l'offerta per Mauro Icardi che in queste ultime ore sta vagliando con attenzione l'ipotesi partenopea. Una scelta che troverebbe il gradimento di tutte le parti, anche dell'Inter che eviterebbe un braccio di ferro con la Juventus, club al quale non vuole (e non può) cedere l'argentino. Con il club di De Laurentiis, invece, Marotta e Ausilio sembrano più accondiscendenti anche se il tema caldo è il valore del cartellino. L'Inter (dopo che la clausola da 100 milioni è svanita lo scorso 15 luglio) valuta Icardi 80 milioni, il Napoli ne mette a disposizione tra i 50 e i 60.

Ma al di là del cartellino, problema che il Napoli deve risolvere unicamente con l'Inter, ciò che spinge per l'ipotesi Maurito da Carlo Ancelotti è l'articolazione della proposta studiata da De Laurentiis e i suoi dirigenti che avrebbe permesso di trovare accordo totale anche sui diritti d'immagine, senza ledere quelli attuali detenuti dal giocatore e le richieste del club partenopeo che da sempre gestisce quelli dei suoi tesserati.

Diritti d'immagine, il Napoli non li tocca

Icardi andrebbe a percepire le stesse percentuali che oggi gode all'Inter, vale a dire 3 milioni in totale che derivano dal 50% dei diritti accessori in Italia e all'estero, mentre per l'Argentina il giocatore – e il suo entourage – detiene l'intero 100%. Ciò non verrebbe toccato da De Laurentiis che però vorrebbe trovare un diverso accordo sul fronte ‘Nike' sponsor con cui Maurito si è legato per i prossimi 9 anni e i cui soldi percepisce al 100%.

Ingaggio più alto e condivisione dei diritti Nike

L'idea del presidente del Napoli è che a fronte di un attuale ingaggio da 5 milioni, al Napoli si potrebbe arrivare a 7.5 milioni di euro. Con un contratto più lungo, fino al 2024. Una proposta che permetterebbe a Icardi di avere più soldi dall'ingaggio ed eventualmente accondiscendere a condividere parte dei proventi Nike col Napoli.

Wanda Nara e i social

Su queste basi, si sta lavorando con il giocatore e i suoi procuratori, tra cui anche Wanda Nara alla quale si sarebbe chiesto di esercitare meno ‘presenza' via social network, aspetto sul quale la signora Icardi sembra più che rigida nel poter gestire la ‘comunicazione' sua e del suo assistito in modo del tutto autonomo.