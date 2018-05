A volte ritornano. Come l'interesse del Napoli per Simone Verdi. Un amore mai sopito e che rinasce ad ogni sessione di calciomercato. E' stato così la scorsa estate, poi a gennaio e ora, a ridosso della parentesi di agosto. Un affare possibile, anche perché il giocatore tecnicamente piace e molto e l'accordo si era già praticamente trovato, prima del rifiuto per restare fino a fine stagione a Bologna.

Il ‘no' di gennaio. De Laurentiis non ha mai del tutto digerito il rifiuto da parte dl giocatore a gennaio. Un ‘no' arrivato in extremis, a ridosso della chiusura del mercato di riparazione quando tutto era oramai abbondantemente concluso. Verdi preferì restare a Bologna, la sua casa calcistica putativa dove aveva la sicurezza di un posto da titolare e un ruolo di primaria importanza.

Nessuna panchina. A cammino in corso, per Verdi al Napoli ci sarebbe stata tanta gavetta con le scelte di Maurizio Sarri che storicamente fatica ad inserire subito i neo arrivati nel proprio undici titolare. Di fronte alla concreta possibilità di giocare sì in una big ma con il contagocce partendo da una sicura panchina, il centrocampista aveva fatto marcia indietro.

Ritorno di fiamma. Adesso, però, sembra ci sia un ritorno di fiamma tra il giocatore e il Napoli che hanno ripreso i contatti. Soprattutto attraverso un canale preferenziale di tutto rispetto: l'amicizia che lega Verdi con Giuntoli. Un elemento non di certo secondario perché se la società partenopea ufficialmente non ha mai ricontattato l'entourage del giocatore è pur vero che resta un obiettivo sensibile di mercato.

Quanto guadagnerebbe al Napoli. L'accordo dopotutto, anche da un punto di vista economico, è già nero su bianco da tempo: 20 milioni di euro da girare al Bologna per il cartellino del centrocampista e un accordo di massima che aveva già ottenuto il consenso sui 1,5 milioni a stagione. Con uncontratto che potrebbe chiudersi a scadenza quinquennale, nel 2024, in crescendo (toccando anche i 2 milioni annui)