Con l'avvento di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale è tornato di moda anche il nome di Mario Balotelli. L'attaccante italiano, oggi al Nizza per il secondo anno ma in scadenza di contratto, potrebbe gradire ancora di più un ritorno in Serie A perché, con la convocazione azzurra in vista, sarebbe sotto stretta osservazione del ct, suo ex tecnico già ai tempi dell'Inter e del City.

Non è un mistero che su Balotelli ci sia da sempre una attenta considerazione da parte di diversi club italiani che mai hanno abbandonato la pista su SuperMario. L'unico neo era il comportamento, la parte caratteriale che in passato – Inter, Milan, Liverpool e City insegnano – ha creato più di un problema di gestione.

Rinascita Nizza. La ‘cura' francese però sembra aver sortito gli effetti desiderati: maggior attitudine professionale al ruolo di attaccante, sia in campo che fuori, e meno gossip e notizie riguardanti la vita privata. Un passo importante per un giovane che stava rischiando di perdere il proprio talento e che oggi appare un interessante oggetto del prossimo mercato estivo.

Milano, Roma, Napoli chiamano Balotelli. Su Mario Balotelli ci sono stati già diversi interessamenti da parte delle squadre italiane. L'estate scorsa si parlava molto della Lazio e della Sampdoria, adesso si vocifera da più parti di un'osservazione assidua che arriva da Roma (sponda giallorossa) e da Napoli. Un giocatore che – al netto di un autocontrollo finalmente da persona matura e responsabile – farebbe comodo a molte squadre, Nazionale compresa.

Il nodo dei 10 milioni di penale. Il Nizza non si opporrebbe alla partenza di Balotelli: in Francia l'attaccante ha reso benissimo ma non è mai stato considerato incedibile. Ma c'è un problema di fondo da risolvere, sul costo del cartellino. Balotelli è in scadenza nel 2018 e quindi sarebbe un interessante acquisto a parametro zero, tuttavia sembra esistere una ‘penale' in caso di cessione. Il club acquirente dovrebbe pagare 10 milioni al Nizza, che sembra più un ‘risarcimento' pro Raiola, il procuratore del giocatore che sarebbe riuscito ad imporre ancora una volta il proprio potere contrattuale.