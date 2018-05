A Napoli si lavora per costruire la nuova squadra da dare in mano a Carlo Ancelotti, il tecnico che ha preso l'eredità di Maurizio Sarri e che è già alla guida dei partenopei al di là dell'ufficializzazione dell'accordo che arriverà nelle prossime settimane per motivi squisitamente burocratiche. Con l'avvento del nuovo allenatore, ci saranno delle rivoluzioni nella rosa: nessuno è certo di restare, molti sono pronti ad arrivare.

Soprattutto nel mercato di entrata, il ruolo di Carlo Ancelotti appare dominante. Con lui in panchina, diversi profili potrebbero farsi avanti o accettare venendo contattati per aver già lavorato con uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni. Da Vidal a David Luiz, fino a Sirigu il portiere ex Psg che sarebbe stato contattato per il dopo Pepe Reina.

L'alternativa Rui Patricio. Tra i pali, ci sono diversi candidati plausibili tra cui Rui Patricio, il portiere dello Sporting Lisbona che sarebbe pronto a lasciare il Portogallo per abbracciare il progetto partenopeo. Poi, ecco Salvatore Sirigu che con Ancelotti ha già lavorato ai tempi del Paris Saint Germain.

La clausola a parametro zero. Oggi Sirigu è a Torino, voluto da Cairo con un biennale firmato lo scorso anno. Tecnicamente il portiere ha ancora 12 mesi di contratto ma anche una clausola che potrebbe far scattare per liberarsi: infatti, il portiere ha inserito una opzione con cui lasciare i granata in caso di mancato approdo all'Europa League.

Il ritorno da Ancelotti. Questo permetterebbe a Sirigu di guardarsi attorno e al Napoli di poterlo ingaggiare a parametro zero. Un profilo che i partenopei gradirebbero e una destinazione che lo stesso portiere accetterebbe di buon grado per la presenza di Carlo Ancelotti tecnico che ha già potuto apprezzare ai tempi del Paris Saint Germain.

Quanto offre il Napoli. La soluzione a parametro zero permetterebbe a De Laurentiis di convincere Sirigu anche con un contratto decisamente invitante: un triennale a 1.4 milioni netti a stagione contro l'attuale milione percepito al Torino. L'entourage vorrebbe arrivare a 1,8 ma l'intesa si potrebbe trovare a metà strada. L'unico a restare a bocca asciutta sarebbe la società granata.