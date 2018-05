Sta per nascere il primo Napoli targato Carlo Ancelotti. La scelta effettuata da Aurelio De Laurentiis e ufficializzata in settimana ha riportato un po' di brio intorno al club partenopeo visto che l'ambiente, encomiabile come sempre, non aveva preso bene le cadute nella volata finale per lo scudetto. Il presidente ha deciso di non voler continuare con Maurizio Sarri anche il prossimo anno e ha puntato su un allenatore abituato a vincere. Nei primi incontri sono stati discussi diversi profili che potrebbero dare una diversa impostazione alla squadra azzurra e uno dei nomi più ricorrenti è quello di Leandro Daniel Paredes, per il quale il Napoli ha già avviato i primi contatti con lo Zenit San Pietroburgo.

Il club russo si è detto disponibile ad una trattativa e ha fissato un prezzo indicativo tra i 30 e i 35 milioni di euro ma non c’è ancora stato un confronto con l’agente del giocatore argentino e non è chiaro se l'ex "volante" di Boca Juniors, Chievo Verona, Empoli e Roma sarebbe disposto a tornare in Italia e a quali condizioni economiche. Oltre al club azzurro Leandro Paredes è un profilo da sempre gradito e seguito dalla Juventus che, però, finora non ha avanzato alcun tipo di offerta.

in foto: La scheda di Leandro Paredes. (transfermarkt.it)

Jorginho verso la Premier League?

Per far andare in porto la trattativa che riguarda Paredes bisogna guardare con attenzione a ciò che succederà con Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano gioca nella stessa posizione dell'argentino che, chiaramente, non gradirebbe un ruolo da comprimario: su di lui c’è già stato un sondaggio del Manchester City che, però, non sembra essere intenzionato a portare avanti l’operazione se la richiesta del Napoli rimarrà di 60 milioni di euro. Si tratta di un affare nella fase embrionale ma che potrebbe sbloccarsi subito se le parti dovessero venirsi incontro.