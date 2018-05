A Napoli sembra proprio che sia arrivato il treno con solo partenza, destinazione da decidere, su cui salirà Maurizio Sarri a fine stagione. L'idillio con la società partenopea è finito, concluso con l'addio allo scudetto e ai sogni di gloria. Anche oggi c'è stato un altro segnale su questo fronte: De Laurentiis e Sarri hanno evitato ogni contatto, in attesa di trovare tempo per vedersi nelle prossime settimane e dirsi arrivederci.

Tre anni di passione incondizionata, ma adesso è tempo di voltare pagina. Non c'è aria di sfida, o di litigio. Semplicemente il tempo ha consumato la voglia di riprovarci insieme, ancora una volta. Ciò che è stato è stato, ciò che sarà avverrà altrove. Non c'è traccia di cosa possa fare in futuro l'allenatore oggi ancora alla guida del Napoli, di certo non sarà sotto il Vesuvio.

Nessun contatto. L'ultimo indizio è arrivato con il mancato incontro a Castel Volturno tra i due: De Laurentiis che arriva, Sarri che ritarda e si fa presente solamente quando il patron se ne è già andato. La sensazione è che non si è voluto dare il fianco alla stampa, al gossip, alla voglia di chi desidera far crescere il clamore attorno ad un addio oramai certo.

Divergenze sull'ingaggio. Maurizio Sarri non ha apprezzato le parole di De Laurentiis e ha risposto in modo laconico. Ma la voglia di andarsene è tanta: il tecnico comunicherà in un modo o nell'altro al presidente che il suo ciclo è finito. Sarri non sarebbe neanche contento della proposta di cui si vocifera da 2,8 milioni di euro più bonus importanti in base agli obiettivi e le vittorie. La richiesta del tecnico è di avere subito un nuovo ingaggio da 4 milioni.

Chi dopo Sarri. De Laurentiis ha già detto che con o senza Sarri il Napoli sarà competitivo e protagonista. Intanto, dietro le quinte si sta lavorando al possibile sostituto: un profilo esperto (come Emery in uscita dal Psg) è la volontà principale ma c'è anche attenzione ai emergenti, da Giampaolo a Fonseca.