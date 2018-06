Il capitano del Napoli partirà o no? Sembrava un addio oramai deciso quello di Marek Hamsik a poche settimane dalla fine dell'ultima stagione in cui gli azzurri sono arrivati ancora una volta dietro alla Juventus. E invece, ad oggi, oramai fine giugno, il capitano è ancora a tutti gli effetti un giocatore del club partenopeo. Che potrebbe tenerlo anche per la prossima stagione, in cui Carlo Ancelotti potrebbe contare sull'esperienza e il carisma dello slovacco per rilanciare un nuovo progetto tecnico.

Dall'addio ad un altro anno. Le ultime indiscrezioni vogliono Marek un po' più vicino al Napoli. Dal canto suo De Laurentiis non ha mai posto veti né imposizioni come da sempre il patron fa: se un giocatore chiede di essere ceduto o vuole andare via, nessuno viene trattenuto contro volontà. Resta ovviamente da chiarire tutto il lato economico e contrattuale perché De Laurentiis non fa sconti.

La Cina può attendere. Anche con Marek, il patron è stato intransigente sul piano del mercato: o mi fanno un'offerta da 30 milioni oppure nulla da fare, aveva dichiarato. Considerando il capitano una pedina comunque di valore assoluto. Così, le prime avvisaglie, la Cina e l'esterno, si sono pian piano affievolite fino a scomparire.

Al 95% il capitano adesso resta. In queste ore si sta registrando anche un dietrofront sulle reali intenzioni del giocatore che potrebbe rimanere in azzurro al 95%, almeno così ha pronosticato il suo entourage. Arrivano buone notizie per il Napoli e per Ancelotti sui big che sembravano già con le valigie pronte. I 35 milioni chiesti per Hamsik sembrano aver scoraggiato anche i potenziali acquirenti cinesi. Così le possibilità che il centrocampista resti a Napoli sono ritornate ad essere una certezza.

Anche Albiol e Callejon restano? Se Hamsik oramai sembra sulla strada per restare, ci sono anche due altri big che non sembrano più così tanto pronti a partire: Albiol e Callejon. Entrambi hanno clausole che scadono il prossimo 30 giugno e all'orizzonte – al di là di facili speculazioni di mercato – ad oggi non sono arrivate al Napoli delle proposte concrete.