Nelle ultimissime notizie di calciomercato del Napoli spunta il nome di Diego Costa dell'Atletico Madrid. Il club azzurro vorrebbe regalare ai propri tifosi un ultimo colpo nella sessione estiva di trasferimenti e il nome dell'attaccante spagnolo in chiave partenopea è stato riportato nelle ultime ore dal quotidiano La Repubblica. A cavallo dello scorso weekend, che ha visto l'esordio vincente della squadra di Carlo Ancelotti a Firenze, il nome più chiacchierato, e per certi versi anche realistico, era certamente quello di Fernando Llorente ma da alcune settimane a Napoli, dopo le varie aperture verso Icardi, si vocifera di un possibile "Mister X" tenuto ancora nascosto. Questo famoso giocatore ignoto non era il messicano Hirving Lozano, obiettivo dichiarato da mesi del Napoli, e proprio l'ex centravanti del Chelsea sarebbe l'obiettivo numero uno: a proposito di questa eventualità ci sarebbe stato un vertice di calciomercato a Capri, durante il quale è stato fatto un sondaggio per il 31enne spagnolo.

Ingaggio alto per il Napoli: 8,5 milioni di euro

L’Atletico Madrid non avrebbe problemi a lasciarlo andare via ma l’ostacolo più importante per il Napoli sarebbe l’ingaggio alto del giocatore: Diego Costa, infatti, guadagna 8,5 milioni di euro che, per l'età del giocatore (31 anni), non è la migliore situazione d'acquisto per la società partenopea. Il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe anche proporre una cifra del genere a Mauro Icardi, sempre più in rotta con l'Inter, e con un'età nettamente diversa e a favore dell'argentino. In questi ultimi giorni di mercato si può aprire uno spiraglio fino a questo momento impensabile, soprattutto in direzione Milano, anche se questo nome uscito nelle ultime ore potrebbe sparigliare le carte sul tavolo. Diego Costa, nonostante il carattere difficile, è un pupillo di Carlo Ancelotti e l'allenatore di Reggiolo ha sempre mostrato il suo apprezzamento per il giocatore dell'Atletico Madrid.