Le ultime notizie di calciomercato sul futuro di Marko Rog arrivano dalla Spagna. Il centrocampista croato lascerà il Napoli in questa sessione di trattative invernale? Non sembrano esserci più dubbi sulla partenza del classe 1995, vicinissimo all' approdo al Siviglia. Il club andaluso avrebbe infatti trovato un accordo di massima con il Napoli per Rog che dovrebbe trasferirsi in biancorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Napoli, le ultime notizie su Marko Rog

Le ultime notizie di calciomercato sul Napoli riguardano dunque Marko Rog. La stampa spagnola e in primis Radio Marca, ha fatto il punto sulla trattativa tra il club partenopeo e il Siviglia per il centrocampista croato. L'operato di Fali Ramadani agente del calciatore ha portato i suoi frutti a quanto pare: gli andalusi avrebbero infatti trovato l'intesa con i nerazzurri per Rog che nella prima parte di stagione non ha trovato molto posto nel turnover di Ancelotti conquistando 11 presenze.

Rog-Siviglia, le cifre dell'operazione con il Napoli. Clausola da 100 milioni per il croato

Indiscrezioni spagnole anche sulle cifre dell'operazione Rog-Siviglia, destinata a chiudersi in maniera ufficiale nelle prossime ore. La società andalusa infatti ha strappato il sì del Napoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto del cartellino del croato fissato a 22 milioni di euro. Un'operazione che comunque permetterebbe alla società di De Laurentiis di piazzare una plusvalenza, visto che Rog è stato acquistato dalla Dinamo Zagabria per circa 13 milioni. Il Siviglia dopo la formalizzazione dell'operazione con il Napoli, potrebbe blindarlo con una clausola da 100 milioni

Le ultime notizie sulle trattative del Napoli sul calciomercato

L'asse di mercato Italia-Spagna è caldissimo per il Napoli. Se dunque Marko Rog sembra ormai destinato al Siviglia, percorso inverno ovvero dalla Liga alla Serie A per il centrocampista del Villarreal Fornals. Quest'ultimo avrebbe già detto sì al contratto da 1.5 milioni di euro messo sul piatto dagli azzurri, anche se resta da convincere il "sottomarino giallo". Discorso chiuso invece per Allan che resterà al Napoli, almeno per ora. Appuntamento a giugno quando il Paris Saint Germain dovrà migliorare la sua offerta per far vacillare De Laurentiis