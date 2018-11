Il Napoli nel mercato di gennaio effettuerà un paio di colpi, ma già lavora per quello estivo. Tra i nomi sul taccuino dei dirigenti azzurri c’è anche quello di Iker Muniain, che potrebbe essere il vice Callejon nella prossima stagione. Il basco potrebbe arrivare a costo zero. Le due parti avrebbero già iniziato a parlarsi. Ancelotti ha bisogno di un paio di elementi pronti e nel girone di ritorno potrebbe avere a disposizione Lazzari della Spal, che piace pure alla Roma.

Chi è Iker Muniain

La società partenopea cerca un vice Callejon, lo spagnolo è uno degli insostituibili ma non può giocare sempre, perché va verso i trentadue anni e perché ora giocando nel 4-4-2 percorre molti più metri sulla fascia. Iker Muniain è il prescelto, perché ha grande esperienza, è un ottimo giocatore, piace al tecnico del Napoli e può arrivare a costo zero. Il d.s. Giuntoli avrebbe già iniziato a trattare con il padre del calciatore, che gli fa da agente. Classe 1992, Muniain ha disputato già oltre duecentocinquanta partita con l’Athletic Bilbao, in passato è stato soprannominato il ‘Messi basco’ e ‘Bart’, perché somiglia molto al personaggio de I Simpson. Con la nazionale ha giocato solo una volta, ha vinto due Europei Under 21.

Gli altri obiettivi di mercato del Napoli

Si guarda attorno la società di De Laurentiis che segue da vicino, come tutte le big italiane, e qualche inglese, Sandro Tonali e Barella, ma segue anche il giovane del Pescara Andrew Gravillon. Qualcosa potrebbe cambiare in attacco, Milik non convince e si seguono sempre Rodrigo del Valencia e Piatek del Genoa. A Marassi al Napoli ha segnato Kouamé e pure lui è un obiettivo dei partenopei. Ma nel radar di mercato c’è anche Manuel Lazzari, che sta disputando un altro splendido campionato con la Spal. Potrebbe invece partire il centrocampista Diawara, che ha avuto richieste dalla Premier e pare interessi anche al Milan.