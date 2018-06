Dopo il tormentone che ha tenuto banco durante l'ultimo mercato invernale, il nome di Simone Verdi sta continuando ad agitare le notti di Aurelio De Laurentiis. Le ultime indiscrezioni relative all'affare con il Bologna per il cartellino dell'attaccante, parlano infatti di una frenata nella trattativa. Secondo Radio CRC, L'entourage del giocatore non avrebbe infatti gradito le ultime dichiarazioni del presidente napoletano.

"Verdi? E' fatta – aveva rivelato al "Corriere dello Sport" il patron azzurro – Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini". Parole che avrebbero indispettito il giocatore cresciuto nel Milan ed esploso definitivamente con la maglia del Bologna. Come riferito dall'emittente radiofonica di Napoli, Simone Verdi avrebbe preso dunque tempo anche per riflettere su altre due proposte già in suo possesso.

Anche il Milan alla finestra

Raffaele Auriemma, direttore di Radio CRC e noto tifoso napoletano, ha infatti così spiegato l'intoppo per il calciatore rossoblù: "De Laurentiis dà per fatta una trattativa che non è conclusa. Non c’è un accordo, il ragazzo non ha firmato nulla, probabilmente il Napoli ha solo un accordo con il Bologna". Come già capitato nello scorso inverno, sarà infatti Verdi a decidere quale sarà la sua prossima destinazione.

L'offerta che il Napoli avrebbe fatto al Bologna, è nella sostanza simile a quella già fatta nello scorso mercato invernale. Per mettere le mani sul venticinquenne talento lombardo, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a mettere sul tavolo 23 milioni di euro più 2 di bonus. Per la società felsinea, che aveva acquistato il giocatore dal Milan nel 2016 per quasi due milioni di euro, c'è in ballo una plusvalenza da urlo. Alla finestra c'è anche il club rossonero, che vanta una percentuale del 20% sulla rivendita dell'attaccante.