L'idea di comprare un altro grande attaccante per la sua squadra, è da diverso tempo nella testa del presidente Aurelio De Laurentiis. Le ultime notizie relative ai movimenti di mercato del Napoli, raccontano infatti della voglia del patron partenopeo di stupire i suoi tifosi (con molti dei quali non ha tra l'alto un rapporto idilliaco) con l'arrivo di un nuovo bomber. Il nome in cima ai sogni del numero uno del club azzurro è sempre quello di Edinson Cavani.

Recentemente riabbracciato, in occasione della gara di Champions League, l'attaccante uruguaiano è infatti rimasto nel cuore non solo della dirigenza ma soprattutto della stragrande maggioranza del popolo partenopeo. Il suo ritorno a Napoli non sarà però così facile, perché il club francese chiede sempre molto soldi (si parla di una cifra che oscilla tra gli 80 e i 90 mln di euro) e perché anche lo stesso Cavani ha un ingaggio al di fuori delle possibilità di De Laurentiis: "A lui piacerebbe tornare – ha spiegato il presidente pochi giorni fa – Ma guadagna 20 milioni ogni 10 mesi – Per lui le porte a Napoli saranno sempre aperte, ma dovrebbe ridursi lo stipendio".

Le alternative al Matador

Cavani è dunque al momento un miraggio per Carlo Ancelotti. Ecco perché Giuntoli ha già preparato una lista di nomi alternativi per il mercato partenopeo. Il primo nome è quello di Piatek. L'attaccante polacco del Genoa, esploso nelle prime giornate di campionato, piace e non poco all'entourage azzurro e De Laurentiis ha già fatto pervenire a Preziosi un'offerta di 25 milioni di euro: proposta però giudicata troppo bassa dal proprietario del club ligure.

Oltre al polacco, tra i profili tenuti in considerazione per l'attacco ci sono anche quelli di Dolberg dell'Ajax e Mariano Diaz del Real Madrid. Il primo, definito il "nuovo Ibrahimovic", ha una valutazione che sfiora i venti milioni ed è un vecchio pallino del ds napoletano. Il secondo, ritornato in Spagna dopo le buone cose fatte vedere a Lione, costa anche lui molto (22 mln) e non ha ancora lasciato il segno con i "Blancos".