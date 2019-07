Per Pépé il Napoli sembra voler insistere. Di fronte al muro Real Madrid nell'affare James Rodriguez gli azzurri stanno provando il tutto per tutto per non perdere le tracce del giocatore del Lille adesso corteggiato da metà Europa. Lo stesso Carlo Ancellotti, in persona, avrebbe confermato il suo gradimento verso il giocatore ivoriano e continua il pressing su Giuntoli e il presidente De Laurentiis.

Il punto sulla trattativa con l'ivoriano del Lille non è assolutamente semplice e il Napoli ad oggi non appare più in prima fila per l'acquisto. Il club partenopeo sta cercando di rimontare gli avversari andando a formulare la classica proposta che la società francese possa valutare con interesse per frenare le voci che vorrebbero Pépé verso la Premier League.

Il Napoli significa Champions League

Oltre al Napoli, infatti, ci sarebbe fortissimo sul calciatore anche l'Arsenal che ha puntato Pépé costringendo Emery ad uscire allo scoperto e confermare come l'attaccante del Lille rientri nell'identikit di un giocatore più che gradito ai Gunners. Con gli interventi diretti proprio di Ancelotti e anche con le motivazioni giuste in azzurro l’ivoriano sarebbe protagonista in Champions League, meta proibita se dovesse scegliere l’Arsenal.

La trattativa per Pépé: cosa offre l'Arsenal

I Gunners hanno presentato un’offerta al calciatore del Lille che ha superato i 4,5 milioni di euro più bonus offerti dal Napoli. Manca però per i londinesi l’accordo con il Lille, cosa che invece il Napoli può vantare, anche grazie all’inserimento di Adam Ounas all’interno della trattativa che è risultata gradita ai francesi. La principale problematica per gli azzurri sarebbero le ricche commissioni chieste dagli agenti di Pèpè, ritenute troppo alte dall'entourage di De Laurentiis, ed invece accettate senza remore da parte del club inglese.