La settimana prossima Hirving Lozano diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. I club sono riusciti a trovare l'accordo totale e anche i partenopei hanno trovato l'intesa con l'agente del messicano. Il ‘Chucky' effettuerà le visite mediche mercoledì prossimo, il 21 agosto, il giorno prima sbarcherà a Roma, dove firmerà anche il contratto di cinque anni. Può considerarsi chiuso il quarto colpo di mercato del Napoli.

Quando arriva in Italia e quando farà le visite mediche Lozano

Il calciatore messicano dunque arriverà in Italia martedì prossimo, giungerà nella Capitale dove il giorno seguente terrà le visite mediche a Villa Stuart, dove passano tutti i calciatori del Napoli. Quando le avrà superate, il giocatore ha avuto un infortunio importante lo scorso aprile che gli ha impedito di giocare anche la Gold Cup con il Messico, Lozano firmerà per il Napoli, che amplierà a tutti gli effetti il proprio reparto offensivo.

Hirving Lozano ‘El Chucky' al Napoli, le cifre dell'affare di mercato

Il Napoli ha trovato l'accordo definito nei giorni scorsi sia con il PSV Eindhoven che con l'agente Mino Raiola. Il club olandese guadagnerà 42 milioni di euro, una cifra che fa contenti tutti, e una percentuale del 5% sull'eventuale rivendita. Lozano invece firmerà un contratto quinquennale da 4 milioni netti più bonus e diverrà uno dei giocatori più pagati del club di De Laurentiis.

Il mercato del Napoli

Non è finita la campagna acquisti dei partenopei né in entrata né in uscita. Il grande sogno è rappresentato sempre da James Rodriguez, convocato sì da Zidane per la prima della Liga ma che non è sceso nemmeno in campo. Il colombiano può arrivare ma a fine mercato. L'alternativa di lusso è rappresentata da Mauro Icardi, conteso dalla Juventus. Terzo incomodo è l'ex bianconero Llorente.