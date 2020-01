Il mercato del Napoli non si ferma con l'arrivo di Matteo Politano. Rinforzato il centrocampo con Demme e Lobotka, e bloccato per giugno Rrahmani, il club partenopeo ha infatti lavorato per regalare a Rino Gattuso anche un altro attaccante. Il giocatore scelto dal tecnico e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli è Andrea Petagna della Spal: bomber che era finito anche nel mirino di Inter e Milan.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio, tra la Spal e il Napoli la trattativa si sarebbe conclusa con la cessione dell’attaccante a fronte di 16 milioni di euro più 2 di bonus. Autore di 8 reti nelle 20 gare giocate in questa parte di stagione a Ferrara, e pronto a firmare un quinquennale da 1,7 milioni più 200 mila euro di bonus, Petagna è quel tipo di giocatore che ben si sposa con l'idea di gioco di Gattuso: un attaccante centrale, capace di costruire gioco, fare da sponda per i compagni e ideale nel tenere il pallone e far salire la squadra nei momenti di maggior aggressione dell'avversario.

Arriva anche Ricardo Rodriguez?

Il classe '95 cresciuto calcisticamente nel Milan, nonostante la sua richiesta di raggiungere subito il gruppo azzurro rimarrà invece a Ferrara fino alla fine della stagione, per cercare di dare una mano ai compagni: impegnati raggiungere una difficile salvezza. Una soluzione che fa felici entrambi i club, specialmente quello biancazzurro che confida nelle reti del suo bomber per centrare l'importante obiettivo stagionale. Nelle prossime ore Petagna sarà comunque atteso da un appuntamento con il club partenopeo. Le visite mediche verranno infatti svolte tra domani e venerdì a Villa Stuart, prima della firma sul suo nuovo contratto.

L'ultimo colpo di mercato invernale il Napoli potrebbe poi metterlo a segno proprio nelle ultime ore di trattative. La richiesta di Gattuso è quella di avere con sé anche Ricardo Rodriguez: uno dei suoi pupilli in occasione della sua esperienza al Milan. Tra la società di de Laurentiis e quella milanese l'intesa sarebbe già stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro.