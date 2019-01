Il Napoli è molto interessato a Francisco Trincão dello Sporting Braga. L'esterno offensivo classe 1999, già seguito da Inter e Juventus, è stato offerto al club azzurro da Jorge Mendes, suo agente, ed è uno degli osservati speciali della dirigenza partenopea. Dopo qualche tentennamento iniziale da parte della società di De Laurentiis, adesso ci sono le possibilità che l’operazione possa partire: si parla di un possibile prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto fissato a 13 milioni.

in foto: La scheda di Francisco Trincão. (transfermarkt.it)

In Portogallo viene considerato un vero e proprio fenomeno dopo le sue prestazioni all'Europeo Under 19 della scorsa estate: grazie a lui e ai suoi 5 gol il Portogallo ha vinto l'edizione del 2018, battendo proprio l'Italia in finale. È un classe 1999 che non ha giocato moltissimo con la Prima squadra dello Sporting Braga ma a primo impatto mostra subito grande predisposizione mentale e ottima tecnica individuale. Trincão può giocare su entrambe le corsie esterne offensive, con una prevalenza a partire dal lato destro, ma è stato impiegato anche come "falso nueve".

in foto: I numeri di Trincão della stagione 2018/2019. (wyscout.com)

Rog in uscita: Liga e Bundesliga le possibili mete

Marko Rog sembra pronto a lasciare il Napoli. Dopo aver trovato poco spazio sia con Maurizio Sarri, anche con Carlo Ancelotti non è molto migliorata e il centrocampista croato è deciso a cercare minuti lontano dall'Italia. La volontà del club azzurro è quella di mandarlo in prestito e il Siviglia sta spingendo molto per averlo ma la Germania sembra essere la destinazione preferita del giocatore. In Bundesliga lo cercano Schalke 04 e Eintracht Francoforte.