Blindare la seconda posizione in campionato e gettare le basi per la campagna acquisti estiva che si annuncia importante sia alla luce delle necessità di rinnovare il ciclo del Napoli di Benitez (quanto ad acquisti) sia per consegnare ad Ancelotti quella rosa che meglio si addice alle sue esigenze e, sia ancora, per restare competitivi in Italia (oltre a non sfigurare in Europa).

I profili tattici individuati? Basta dare un'occhiata alla squadra attuale per capire come le priorità sono concentrate anzitutto tra difesa e centrocampo, non senza trascurare l'attacco: due esterni alti, 2 centrocampisti e 2 attaccanti. Dovrebbe essere questa la lista della spesa e al tempo stesso gli obiettivi che – come annunciato dallo stesso allenatore – sono stati già programmati a gennaio lasciando partire il capitano (Hamsik) e tirando avanti fino al termine della stagione con quel che la rosa ancora offriva.