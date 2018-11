Il prossimo allenatore del Milan resta avvolto nel mistero. Sarà Gattuso? Prenerà in mano le redini Leonardo? Oppure si sta attendendo Antobio Conte? Non si sa, sicuramente non ci sarà Arsene Wenger che dopo oltre 20 anni di Arsenal ha deciso di non sposare il progetto rossonero. A dirlo – e smentire le voci che lo avevano vicinissimo ai rossoneri – è stato lo stesso allenatore francese.

Anno sabbatico. Ai microfoni di beIN SPORTS, l'ex allenatore dell'Arsenal ha spiegato la situazione attorno ai gossip sulla possibile panchina al Milan. Attualmente infatti Wenger ricopre il ruolo di commentatore dei match di Champions League per il canale televisivo ma non ha scansato l'argomento: "Se firmassi da qualche parte lo direi, ma è una notizia sbagliata. Al momento sono solo concentrato sul fare bene in tv non è facile ma mi è sufficiente".

Tutto falso. Wenger ha chiarito la propria posizione definendo "fake news" la notizia. L'ex manager dei Gunners, accostato per il futuro alla panchina rossonera è dunque solo finzione giornalistica. La sensazione è che l'ex Arsenal non abbia alcuna intenzione di riprendere il proprio lavoro e aspettare, valutando poi con calma cosa accadrà in estate.

Gazidis, altro elemento di congiunzione. Intanto a Londra, sponda Gunners, è arrivato il nuovo amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, che sarà in carica dal primo dicembre di quest'anno, altro elemento che era stato associato al possibile approdo di Wenger in rossonero.

La corte del Bayern Monaco. Nulla di fatto: per ora, Rino Gattuso può dormire sonni tranquilli e preparare la doppia sfida Betis e Juventus. Anche perché se dovesse tornare sul mercato, Wenger è un tecnico che piace a moltissimi top club europei. Tra i quali c'è anche il Bayern Monaco, decisamente deluso dei risultati ottenuti da Nico Kovac e pronto a sostituirlo in estate con il grancese.