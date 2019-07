Il Milan vuole cambiare in attacco. Al di là di Piatek che si è confermato pedina offensiva di assoluto valore, il club rossonero vuole una riforma delle punte e con Giampaolo ha deciso di privarsi del rientrante Andrè Silva e del giovane talento cresciuto in casa Patrick Cutrone. Entrambi hanno buon mercato in uscita, soprattutto all'estero dove in Inghilterra c'è già chi sta facendo la fila con proposte concrete.

Giampaolo ha deciso di cambiare look all'attacco milanista e così il calciomercato in uscita è attivo più che mai in casa rossonera. Oltre alle notizie che riguardano Cutrone, richiesto in Premier League a una cifra di poco più bassa dai 20 milioni di euro, c'è anche il rumor che coinvolge il portoghese rientrato dal prestito spagnolo ma fuori dal programma del neo allenatore.

Le manovre attorno a Silva: dal Marsiglia al Wolverampton

Su Andrè Silva c'era forte il Monaco ma la trattativa è saltata e così il Milan sta ascoltando con attenzione le offerte che provengono dall'Inghilterra. Su tutte ci sarebbe quella del Southampton, club di Premier che con il portoghese aumenterebbe il proprio peso offensivo. Ci sarebbe anche l'Olympique Marsiglia ma l'ipotesi è più lontana e nebulosa. Così come quella che voleva l'assistito di Jorge Mendes vicino ad un altro club di Premier, il Wolverampton. Che però non ha mai fatto alcun movimento concreto in direzione Milan.

Quanto offre il Southampton: 30 milioni di euro

L'offerta del club inglese è chiara e pronta: il Southampton può permettersi di pagare i 30 milioni richiesti dal Milan oltre all'ingaggio alla punta lusitana. Una cifra per il cartellino che la società rossonera ritiene equa anche perché oramai i rossoneri cercano al più presto di piazzare André Silva in modo da potersi concentrare sulle entrate quasi certe che riguardano Correa e Leao.