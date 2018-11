Il Milan ha tantissimi giocatori infortunati e ha soprattutto grandi ambizioni. Questo mix porterà il club rossonero ha investire massicciamente nel mercato di gennaio. Si pensa al grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma anche a quello di Pato, e si fanno anche i nomi di Paredes, Rodrigo Caio, Cahill e Christensen. Nell’elenco dei desideri del Milan ora si fanno i nomi di altri tre calciatori: De Paul, Ben Yedder e Van de Beek, uno dei giovani più promettenti dell’Ajax.

Gli obiettivo di mercato del Milan

Al di là del sogno Ibrahimovic, Leonardo si guarda attorno e cerca soprattutto un difensore e un centrocampista, ma serve anche un’altra punta. Gattuso potrebbe avere però anche un centrocampista offensivo. Piace molto Rodrigo De Paul. L’argentino, che è stato convocato anche in nazionale, piace tanto anche perché conosce già bene la Serie A, ma trattare con l’Udinese tradizionalmente è complicato. Il giocatore vale parecchio, prenderlo a gennaio non sarà affatto semplice.

Ben Yedder e Van de Beek nel mercato del Milan

Per l’attacco piace invece molto il francese Ben Yedder, che con il Siviglia ha effettuato un notevole salto di qualità. Deschamps lo ha convocato spesso in nazionale ma poi ha deciso di non portarlo ai Mondiali, lui non si è buttato giù e ha continuato a segnare, ne ha già realizzati 10 in stagione. Viene seguito da vicino anche Donny Van de Beek, classe 1997, dell’Ajax. Da due anni è un pilastro della squadra, ora lo è anche della nazionale olandese. L’Ajax vorrebbe tenerselo perché sa che il suo prezzo potrà ulteriormente crescere. La valutazione attuale del centrocampista, che vede molto bene la porta, è di 25 milioni di euro. Titolare anche nell’Europa League del 2016-2017, in cui l’Ajax giunse fino alla finale, Van de Beek è un obiettivo di mercato anche della Roma.