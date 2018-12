Per un giocatore che entra uno ne esce. Leonardo è stato molto chiaro e ha ribadito anche nelle ultime ore questo concetto. Il Milan dopo la sanzione subita dalla Uefa sa di dover rispettare dei parametri, il grande colpo del mercato di gennaio è rappresentato da Lucas Paqueta, all’arrivo del giovane brasiliano corrisponderà la cessione di un calciatore, che probabilmente sarà Fabio Borini che sembra sempre più vicino al campionato cinese.

Fabio Borini si avvicina allo Shenzhen

Poco utilizzato da Gattuso e reduce da un infortunio, Borini è uno dei tanti dei giocatori del Milan finito ai box, l’attaccante emiliano da qualche giorno sta trattando con lo Shenzhen, un club cinese. Il suo procuratore è volato a Hong Kong e pare abbia trovato già l’accordo per un triennale da oltre 5 milioni di euro netti a stagione. L’accordo non è stato ancora trovato dai due club. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’ la società cinese sarebbe disposta a spendere fino a 12 milioni per Borini, una cifra che farebbe comodo al Milan che effettuerebbe anche una notevole plusvalenza, l’attaccante è stato preso dal Sunderland per 5,5 milioni di euro.

Il mercato del Milan

Dopo la partita con la Spal si chiuderà un complicato girone d’andata per il Milan, Gattuso è stato ufficialmente confermato e con Leonardo e Maldini pianificherà il mercato dei rossoneri che dovranno intervenire in un modo o nell’altro, pur rispettando la sanzione della Uefa. Gli infortuni di Biglia e Bonaventura obbligano il Milan a un innesto. In avanti, in attesa di capire cosa ne sarà di Higuain e soprattutto della trattativa con il Chelsea che proporrebbe uno scambio con Morata, c’è il rinforzo di Lucas Paqueta. Non è da escludersi inoltre un colpo anche in difesa. Verso la cessione in prestito un portiere, andrà via uno tra Antonio Donnarumma e Plizzari.