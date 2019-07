Patrick Cutrone non è più un calciatore del Milan. Negli scorsi minuti è arrivata l'ufficialità della una nuova esperienza in Premier League con la maglia del Wolverhampton per l'attaccante di Como. L'accordo tra i club è stato trovato per una cifra complessiva vicina ai 23 milioni di euro tra bonus e parte fissa e così la punta dell'Under 21 lascerà il club in cui è cresciuto per sbarcare al di là del canale della Manica

Il comunicato del Milan

Questo è il comunicato pubblicato dal club rossonero sul proprio sito ufficiale:

Il Club desidera ringraziare in modo particolare Patrick, per la passione e per l'impegno profuso nei suoi 12 anni in rossonero. Cresciuto nel settore giovanile del Milan dall'età di 8 anni, è approdato in prima squadra nel 2016, trasferendo un particolare senso di appartenenza al Club. A Patrick uno speciale "in bocca al lupo" per la sua nuova avventura professionale'.

Cutrone: Non vedo l'ora di iniziare

Negli stessi minuti è arrivato l'annuncio anche del Wolverhampton, che ha pubblicato un video sui propri canali social. Il nuovo attaccante dei Wolves ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese: