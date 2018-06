Rino Gattuso è in Russia, e non per vacanza. Il tecnico del Milan si è infatti sobbarcato un lungo viaggio per assistere dal vivo a qualche gara del Mondiale, e per osservare da vicino qualche giocatore potenzialmente interessante per il club rossonero. Insieme a lui c'è il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli che, appena sbarcato a Mosca, si è concesso ai microfoni di Premium: "Questa per noi è un'occasione importante per tenere vivi i contatti, non certo per visionare giocatori: li conosciamo già bene tutti".

Durante l'intervista il ds milanista ha parlato anche dei temi di mercato caldi per il Diavolo: "Lo scambio Falcao-Silva? Improbabile. Il colombiano è un grande calciatore ma nella parte finale della carriera, mentre il nostro è un giovane che ha faticato ma che sono convinto che in futuro diventerà tra i più forti al mondo. Per lui non abbiamo ricevuto offerte importanti Donnarumma? È un patrimonio del calcio italiano e pensiamo di tenerlo a lungo. Anche Raiola è abbastanza tranquillo".

L'obiettivo europeo

Atteso dalla sentenza dell'Uefa, il direttore sportivo rossonero ha ribadito un concetto caro al club di via Aldo Rossi: "Vogliamo tenere i nostri giocatori migliori – ha continuato il ds – Non ci faremo trovare impreparati in ogni caso, noi speriamo che nessuno ci tolga l'Europa League che abbiamo conquistato sul campo. Anche loro sanno che, senza Milan, la coppa perderebbe fascino. Stiamo lavorando 24 ore al giorno per migliorare la rosa, l'anno prossimo come minimo dovremo entrare in Champions League".

Calabrese e sanguigno come lui, Rino Gattuso è ormai diventato più di un braccio destro per Mirabelli: "Ci ha ripagato alla grande, è una gran bella persona che abbiamo scoperto come tecnico. Gli abbiamo dato fiducia e siamo soddisfatti e contenti. Il suo stato d'animo in attesa della sentenza Uefa? Non è tranquillo ma non per timore, lui in generale non conosce la parola tranquillità".