Il Milan è in attesa di conoscere il proprio destino dalle dirette mani dell'Uefa che stabilirà e il club rossonero sarà in grado di poter essere iscritto alle Coppe oppure no. Una spada di Damocle che determinerà il mercato del Diavolo alla ricerca del riscatto dopo una stagione molto deludente ma non certo frenerà la voglia di Rino Gattuso di ripartire con le idee ancora più chiare.

L'intenzione del tecnico, rinominato nelle ultime giornate di campionato, dopo un girone di ritorno da protagonisti, è quella di presentarsi ai blocchi di partenza ancor con maggior convinzione nei propri mezzi. L'obiettivo della Champions League è fallito miseramente ma nella passata stagione due aspetti sono stati comunque positivi: la conferma in Europa League e la finale di Coppa Italia.

Una stagione ancora più positiva. Gattuso vuole ripartire da queste certezze, in attesa di capire cosa gli potrà dare il calciomercato estivo. "Sappiamo bene cosa dobbiamo fare, oggi partiamo per il mondiale per vedere qualche partita e osservare dei giocatori. Io ho il dover di preparare al meglio la stagione, bisogna farlo con grande entusiasmo, il resto non mi riguarda. Poi ricominciamo con grandissima voglia e speriamo di fare una grandissima stagione"

La campagna di Russia. L'idea di fondo è andare in Russia. Per un mese, ci sarà tutto il calcio che conta racchiuso in poche centinaia di chilometri, l'occasione giusta per prendere appunti, fare valutazioni, osservare e decidere. "Andrò in vacanza con la famiglia per un paio di settimane e poi si riprenderà con grande voglia. Speriamo di fare una grande stagione. Quest'anno il Mondiale è un grande evento, vado a vedere un paio di partite e dopo ritorno. Saremo lì per vedere un po' di giocatori e questo è un grandissimo evento".