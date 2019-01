Con Cesc Fabregas destinato a vestire la maglia del Monaco e con i paletti del Fair Play Finanziario imposti dall'Uefa, il nome forte per il centrocampo del Milan è ora quello di Stefano Sensi. Le ultime notizie di mercato del club rossonero, riportano infatti il pressing della dirigenza milanista sul giovane centrocampista di Urbino: tornato a mettersi in luce con la maglia del Sassuolo e in occasione del suo debutto con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini.

Per il reparto che ha bisogno di maggiori rinforzi, Leonardo e Maldini hanno dunque nel mirino il giocatore di De Zerbi e nelle ultime ore hanno anche ottenuto l'ok di Rino Gattuso: anche lui convinto delle qualità del ventitreenne cresciuto ed esploso nelle giovanili del Cesena. La trattativa, avallata anche dal nuovo ad Gazidis (propenso ad investimenti su giocatori giovani), sta quindi per entrare nel vivo e potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

I dettagli della trattativa e la possibile collocazione tattica di Sensi

Trovare un'intesa con la società del presidente Squinzi non sarà però facile. Il patron neroverde valuta il cartellino di Sensi intorno ai 25 milioni e non pare molto convinto al prestito. Proprio per questo motivo, secondo la "Gazzetta dello Sport", il Milan potrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica gradita al Sassuolo: Alessandro Plizzari, portiere diciottenne con contratto in scadenza nel 2020 e una valutazione di più di cinque milioni di euro.

Classe '95 ma già sufficientemente esperto (47 presenze in Serie A e quattro reti segnate), Stefano Sensi sarebbe il profilo ideale per la squadra di Gattuso: orfana al momento di Biglia e Bonaventura. Il giocatore del Sassuolo piace perché può essere schierato non soltanto al posto dell'argentino, ma anche da interno di centrocampo: ruolo nel quale potrebbe però trovare la concorrenza di Lucas Paquetà, il primo acquisto invernale del Diavolo.