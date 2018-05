La notte di Kiev, che ha regalato la Champions League al Real Madrid, lo ha confermato: il Liverpool di Jurgen Klopp ha bisogno di un portiere più affidabile di Loris Karius. Le due incredibili "papere" del portiere tedesco, secondo le ultime indiscrezioni relative al mercato dei Reds, avrebbero dunque spinto la dirigenza inglese a riprendere i contatti con Mino Raiola per Gigio Donnarumma: candidato numero uno per difendere i pali della porta di Anfield Road.

Secondo Sport Mediaset il Liverpool vorrebbe a questo punto riallacciare i rapporti con Fassone e Mirabelli, dopo la prima valutazione fatta dal club rossonero per il suo giovane portiere: 60/70 milioni di euro. In attesa di capire se ci sarà una possibile intesa sul prezzo, quella inglese rimane al momento l'unica pista percorribile per il trasferimento del giocatore.

Il verdetto dell'Uefa

Sfumate le eventuali trattative con Real Madrid e Paris Saint-Germain (i primi rimarranno con Keylor Navas, i secondi stanno per chiudere con Buffon), Donnarumma ha nel Liverpool l'unica società attualmente disposta a riconoscergli i sei milioni di euro d'ingaggio che prende a Milano. Anche lui reduce da errori macroscopici, che hanno condizionato la recente finale di Coppa Italia, il 19enne di Castellammare di Stabia ha però visto scendere il valore del suo cartellino a 45/50 milioni di euro.

Una cifra che al momento non viene presa in considerazione dai vertici rossoneri, ma che potrebbe alla fine essere accettata soprattutto in caso di sentenza negativa dell'Uefa. Il verdetto della camera giudicante di Nyon, che arriverà a metà giugno, potrebbe infatti condizionare le scelte di Fassone e Mirabelli: potenzialmente costretti a cedere alcuni big della rosa di Gattuso per rimettere in ordine i conti societari.