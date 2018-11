Con la squadra falcidiata dagli infortuni, il Milan cerca riparo. E la società rossonera può trovarlo in un vecchio amico: Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese sarebbe infatti in procinto di chiudere un nuovo accordo con il Diavolo che ne prevederebbe l'utilizzo fino a fine stagione: da gennaio a giugno, sei mesi vissuti intensamente per permettere alla società di uscire dall'emergenza.

L’agente dello svedese, Mino Raiola, ha già incontrato Leonardo e Maldini e ha dato l'ok per la trattativa: Zlatan ha dato la sua disponibilità al trasferimento a fronte di un contratto di sei mesi a 2 milioni di euro. Ciò permetterebbe a Gattuso di aumentare il peso in un attacco che potrebbe risultare esplosivo ovviando alle carenze a centrocampo per i vari infortuni.

Ritorno di fiamma dopo 7 anni

L'idillio tra il Diavolo e Ibracadabra durò poco ma fu intenso: ottamtacinque presenze e 56 gol con la maglia rossonera con cui ha vinto anche uno Scudetto nel 2011. Poi, tanto amore e reciproca stima con contatti ciclicamente riavviati quasi ad ogni sessione. Dopo 7 anni, potrebbe essere la volta buona: Raiola ha fatto la sua mossa, il contratto con i Galaxy c'è ma verrebbe risolto per la mancata qualificazione ai play-off.

Quanto costa e con quale contratto

Nemmeno la durata e il costo dell'operazione sarebbero un problema. Ibrahimovic è pronto a ritornare in un calcio che conti, vestendo una maglia anche non da titolare pur sapendo di certo che per il suo peso e la sua personalità difficilmente si potrà toglierlo dal campo. Sei mesi senza opzioni: dalla sessione di gennaio fino a fine stagione a 2 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua da entrambe le parti in causa.

Come giocherebbe il Milan

Partner ideale per il Pipita

Al Milan ritroverebbe un vecchio compagno, Gattuso, ora in panchina, che lo conosce molto bene. In attacco ci sarebbe spazio a sufficienza per giocare anche con continuità. Ultimamente il Milan ha varato il 4-4-2 ma il tandem di attacco Cutrone-Higuain potrebbe subire modifiche con l'inserimento dello svedese: Ibrahimovic potrebbe trasformarsi nel partner ideale per scatenare sotto porta il Pipita con cui si integrerebbe alla perfezione.

Il ruolo riservato a Cutrone

Una bocciatura per Cutrone? Non necessariamente: il giovane rossonero è un talento su cui puntare forte ma non unicamente per evitargli carichi di responsabilità deleteri. Dietro l'ombra del Pipita ha già dimostrato di saperci stare quando il Milan giocava ad una punta. Con l'arrivo di Ibrahimovic potrebbe solo imparare e migliorare, trasformandosi nell'elemento in più, a gara in corso.