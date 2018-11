Calciomercato Milan, ecco Paquetà: “Pronto per la nuova sfida, Kakà mi ha rassicurato”

Nell’ultima conferenza ha salutato i suoi compagni del Flamengo: “Ho lasciato una buona sensazione qui. Ringrazio tutti per essere cresciuto anche come uomo. Paura? Sì, non mi sono mai allontanato da casa prima ma Juan e Kakà mi hanno raccontato grandi cose del Milan e della Serie A”