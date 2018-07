Nelle ultime notizie di calciomercato del Milan c'è anche Domenico Berardi. Potrebbe essere lui uno dei tre possibili colpi di qualità promessi dall'amministratore delegato Fassone per la società rossonera alle prese con la doppia questione relativa all'eventuale cambio di proprietà e al ricorso al Tas per ribaltare il verdetto della Camera giudicante dell'Uefa che ha escluso il club dall'Europa League.

Milan, c'è Berardi nelle ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan starebbe pensando a Domenico Berardi per rinforzare il suo reparto offensivo. Un calciatore duttile capace di giocare sia come esterno offensivo che come prima punta, che permetterebbe a Gattuso di puntare su un ragazzo giovane e di grande prospettiva che in passato si è rivelato una bestia nera. Il club rossonero ha avviato i contatti con il Sassuolo, con cui sta trattando anche il futuro di Manuel Locatelli.

Il piano di calciomercato del Milan per Berardi

Con l'operazione Manuel Locatelli-Sassuolo ormai in fase di definizione, il Milan potrebbe accelerare le operazioni anche con Berardi. Al momento i rossoneri pensano ad un possibile scambio di prestiti che rappresenterebbe una soluzione ideale anche in ottica bilancio per la società del capoluogo lombardo. Gli emiliani però preferirebbero una soluzione con obbligo di riscatto, al contrario del Milan che punterebbe invece sul diritto di riscatto. A spingere per una positiva conclusione dell'affare potrebbe essere lo stesso Berardi che ha già avuto un contatto con il ds Mirabelli.

Milan, nelle ultime notizie del calciomercato in uscita c'è Musacchio

Per un giocatore in arrivo c'è anche un calciatore che può uscire. Si tratta di Mateo Musacchio, il difensore che in questa stagione non è riuscito a convincere Montella prima e Gattuso poi e dunque potrebbe essere sacrificato sul calciomercato. Al momento sono tante le richieste al Milan, in primis da parte degli inglesi del Fulham, che potrebbero piazzare un'offerta convincente nelle prossime ore di trattative