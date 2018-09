Ci sarà uno scambio a gennaio che potrebbe coinvolgere la Juventus e uno dei top player di Allegri. Sempre che tutto funzioni al meglio fino a Natale, condizione fondamentale per decidere di privarsi di Alex Sandro il brasiliano dal mercato sempre florido e provare ad acquistare un giocatore gradito a Cr7 e di immensa esperienza come Marcelo. E' questo l'ultimo rumor in chiave bianconera, in vista delle trattative che verranno.

Anche perché proprio Marcelo – che era nel mirino juventino già per questa estate – starebbe forzando la mano al Real Madrid. L'esterno brasiliano è ai ferri corti con il nuovo allenatore della Casa Blanca, Julen Lopetegui, che lo ha sostituito contro il Girona spedendo poi l'ex Fluminense ad allenarsi con le riserve in chiaro senso polemico.

Già in estate i primi contatti. Un'idea che potrebbe tornare buona per gennaio in casa Juventus: Alex Sandro è giocatore di qualità ma Marcelo rappresenta qualcosa in più in tempi brevi. E' un esterno già abituato alle pressioni enormi di dover vincere non tanto in Italia ma soprattutto in Europa. Nella possibilità di giocarsi tutto e subito, senza attendere oltre.

Le nuove regole Champions. Tutto perché secondo le nuove norme Uefa, da questa stagione chi ha già giocato in Champions con un club, la può giocare, in caso di trasferimento, anche con la sua nuova squadra senza limitazione alcuna. In caso di scambio, entrambi potrebbero giocare in Europa con le loro rispettive nuove società. La Juve punta Marcelo, il Real pensa ad Alex Sandro, uno scambio che ad oggi accontenterebbe tutti.

Un amico per Cr7. L'operazione potrebbe decollare a gennaio. Soprattutto se entrambi i club nel frattempo riusciranno a mantenere lo standard attuale di gioco, risultati e classifica. Diverrebbe così uno scambio indolore ma gradito che permetterebbe al Real di liberarsi di un giocatore scontento e alla Juventus di gratificare ancor più il gioiello Cr7 che troverebbe in rosa un amico di lungo corso.