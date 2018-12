Ancora una sconfitta, di quelle pesanti che bruciano perché arrivate in un match sentito dalla tifoseria in modo particolare, contro il Liverpool ad Anfield. Il Manchester ha resistito 45 minuti, poi il crollo sotto i colpi di Shaqiri per il 3-1 finale che sa di sentenza. Perchè così non si può procedere oltre, il crollo non appare fermarsi e la stagione è ancora troppo lunga perché non vi si intervenga.

Così, mentre si continua a vociferare di una squadra oramai ammutinatasi nei confronti del suo capitano Mourinho, si ritorna a parlare anche del calciomercato di gennaio dove la società inglese dovrà intervenire in modo massiccio per riportare l'ordine nelle idee e nei progetti tecnici.

Mou sì, Paul no

Mourinho non si tocca? E' tutto da vedere, perché se è vero che lo Special One non scende in campo e non ha colpe nei 90 minuti di gioco è pur vero che se c'è una frattura tra allenatore e giocatori, il club ha il dovere di porvi rimedio come meglio crede. Anche cedendo i pezzi migliori se servono rinsaldare l'ambiente, come Paul Pogba che a Liverpool è rimasto a guardare i propri compagni per 90 minuti.

Crisi senza fine a Manchester

La discesa agli inferi del campione francese è iniziata con l'avvento di Mourinho. Un feeling mai iniziato e corroso dal tempo e della incomprensioni: botta e risposta al veleno, fascia di vice capitano tolta, allenamenti e prestazioni insoddisfacenti, panchina. E adesso la società che valuterà effettivamente se per Pogba ci saranno offerte concrete già a gennaio, quando si aprirà la parentesi invernale.

Dal 2012 a oggi, parabola discendente

Così il Manchester è pronto a trattare, anche subito, per evitare di prolungare il problema e le eventuali ripercussioni di una situazione che ha del paradossale: partito a parametro zero nel 2012, ripreso a 100 milioni nel 2016, oggi Pogba sta per svalutarsi ancora malgrado possa definirsi un campione del Mondo. Un patrimonio economico e sportivo che lo United non si può permettere di perdere.

Dove può giocare Pogba

A chi interessa? Di certo ci sono diverse pretendenti anche nella stessa Premier League, dal Liverpool al Chelsea nella dimostrazione che non è la Premier League a stare stretta al centrocampista ma lo United. Ipotesi però, difficilissima perché mai a Manchester si farebbero ancor più male cedendolo alla concorrenza. Più concreta la pista spagnola e italiana. Il Barcellona da tempo controlla Pogba e la Juventus non ha fatto mai mistero di essere pronta a riabbracciarlo.