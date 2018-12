Il Napoli deve predisporsi per affrontare il prossimo mercato e reggere l'urto che arriverà soprattutto dalla Premier League. Il pericolo incombe secondo le ultime notizie che vorrebbero il Manchester United di Mourinho pronto a rompere gli indugi e a ricostruire la propria difesa partendo da Kalidou Koulibaly.

Il centrale difensivo è saldamene in mano ai partenopei ma i diavoli rossi starebbero preparando una offerta irrinunciabile per il giocatore, ricoprendo di soldi sia lui che il club partenopeo. Un'idea che evidenzierebbe l'unità d'intenti del club inglese con il manager portoghese che dovrebbero continuare malgrado un clima teso che oramai si respira da mesi in casa United.

Osservatori ad Anfield

L'ultimo indizio, non secondario, è che in occasione della sfida di Anfield in Champions League contro il Liverpool sugli spalti c'era anche un osservatore interessato, mandato da Manchester proprio per verificare le qualità in campo di Koulibaly, identikit risultato più che interessante per ripartire con un nuovo progetto, preteso vincente.

L'identikit perfetto per Mou

Difficile che ci sia una forzatura a gennaio ma nulla è da considerarsi impossibile. Il Manchester sta attraversando una crisi che appare infinita, tra liti e tensioni nello spogliatoio con Mourinho che malgrado tutto sembra godere della fiducia della proprietà. Un tentativo invernale verrà fatto ma più per sondare il terreno e capire quanta intesa ci sia tra club azzurro e centrale difensivo.

Proposta irrinunciabile

Il Manchester United sarebbe anche pronto ad una grande offerta che potrebbe essere ritenuta irresistibile. Le quotazioni di Koulibaly sono cresciute stagione dopo stagione e adesso si starebbero impennando. Ultimamente si parla di 100 milioni per il Napoli e di un ingaggio raddoppiato per lui. Attualmente a Napoli guadagna 3,5 milioni di euro all'anno con un contratto in scadenza a giugno 2023