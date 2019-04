Romelu Lukaku è tra i giocatori più seguiti in vista della prossima sessione di mercato. Al Manchester United non si è mai trovato fino in fondo a proprio agio e ci potrebbe essere anche la volontà di cambiare club una volta terminata l'attuale stagione, deludente per i diavoli rossi inglesi. Tra le tanti pretendenti c'è anche l'Inter che si sarebbe già mossa con un sondaggio preliminare, sopratutto se dovesse partire Icardi e dovesse arrivare Conte in panchina.

Ma l'attaccante belga ha rivelato ultimamente un aneddoto sul suo passato che poteva già coinvolgere l'Italia perché era stato contattato – e in pratica acquistato – dalla Juventus. Una trattativa che stava andando a buon fine ma che è saltata all'ultimo proprio per la volontà di Lukaku: non se l'è sentita di giocare in Serie A.

Il no alla Juventus

Il tutto è accaduto nell'estate del 2014, quindi in piena era ‘scudetti' da parte della società bianconera, nell'ultimo anno di Conte e poco prima dell'avvento di Allegri. La Juventus lo aveva cercato ed era riuscita anche ad accordarsi: Lukaku fu vicino al trasferimento alla Juventus ma non fu convinto a compiere quel passo, senza alcun rimpianto, stando al suo racconto, scegliendo l’Everton, un'esperienza – a detta del giocatore in una intervista Sky – altamente formativa.

La rivelazione di Lukaku: meglio l'Everton

Ho avuto l'opportunità di andare alla Juventus. Ma non so perché, non me la sono sentita, qualcosa non mi convinceva. E il giorno dopo Conte se ne andò via dalla Juve. E quindi pensai: ‘Grazie a Dio che non sono andato

Una scelta che ha poi portato Lukaku a restare in Premier League e a continuare la propria carriera in Inghilterra fino all'arrivo al Manchester United per volontà di Josè Mourinho. Il nazionale belga non ha mai rimpianto la scelta anche se la strada percorsa, a conti fatti, lo ha fatto vincere decisamente meno di quanto avrebbe fatto con i colori bianconeri.