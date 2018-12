E' semplicemente una indiscrezione ma con la sessione invernale alle porte potrebbe rivelarsi una vera e propria bomba pronta a detonare e a scombussolare il mercato del calcio europeo: Mohamed Salah potrebbe lasciare Liverpool. Il giocatore egiziano, da sempre tra i migliori e tra i più decisivi da quando è arrivato in rosso, infatti non accetterebbe di avere in squadra un collega di provenienza israeliana. Questo sosterebbero i giornali d'Israele all'indomani di un possibile interessamento del Liverpool verso Munas Dabbur.

Ad alzare la polvere è stato il Jerusalem Post che ha evidenziato quanto Salah e Dabbur non potrebbero convivere serenamente nello stesso club. La differenza religiosa-culturale. con l'ex giallorosso dichiaratamente musulmano e praticante e Dabbur di religione cristiana, avrebbe impedito al Liverpool di andare avanti nelle trattativa di calciomercato per l'attaccante israeliano del Red Bull Salisburgo.

I precedenti con il Basilea

Dopotutto non è la prima volta che per Salah le questioni religiosi si intersecano con il calcio. Ai tempi in cui militava in Svizzera nel Basilea, accaddero un paio di episodi che ad oggi risuonano come dei preoccupanti precedenti. Nelle qualificazioni alla Champions League l'egiziano doveva giocare contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Nella partita d'andata in Svizzera, durante il saluto iniziale, evitò le strette di mano agli avversari prima del match a centrocampo, andando a recuperare gli scarpini ‘dimenticati'.

Nella gara di ritorno Salah chiese al proprio club di non andare con il resto della squadra in Israele, ma poi fu obbligato. Quando arrivò il momento del saluto con gli avversari, però, si limitò a dare il pugnetto con molta rapidità, evitando strette di mano. Due situazioni che ebbero un forte eco e qualche polemica di contorno.

Il bivio di mercato per il Liverpool

Adesso, il rumor che arriva da Israele. E il Liverpool non può prendere l'eventualità di perdere l'ex romanista sotto gamba. Il pericolo c'è e il club insieme al tecnico dovrà valutare quanto valga la pena insistere per Dabbur, giocatore di qualità ma con il ‘problema' di essere israeliano.