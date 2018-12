C'è un giocatore azzurro che piace moltissimo a Jurgen Klopp, si tratta di Lorenzo Insigne. Così, almeno confermano con insistenza i tabloid inglesi che vedono il ‘Magnifico' vicino agli interessi dei reds, ultimi avversari di una Champions League che ha sorriso agli inglesi ed escluso i partenopei, scivolati in Europa League.

Al momento è semplicemente una indiscrezione di metà inverno ma potrebbe prendere piede l'ipotesi di una trattativa strutturata a tal punto da smuovere anche De Laurentiis, presidente del Napoli notoriamente pronto a erigere un muro di fronte ai giocatori che non ha intenzione di cedere. Lo ha fatto già con Koulibaly, è pronto a rifarlo con Lorenzo.

Ottima prestazione in Champions

La stima per il giocatore è altissima a Liverpool: Insigne ha giocato benissimo nella partita d'andata tra Napoli e i reds, ha segnato il gol decisivo al San Paolo ed è uno dei pochissimi giocatori che in questa stagione hanno avuto l'onore di fare gol alla corazzata di Jurgen Klopp. Tutti meriti che lo pongono quale interessante identikit per il prossimo mercato.

Italia, bacino d'oro per il Liverpool

Dopotutto il Liverpool non è nuovo a pescare, e bene in Italia o giocatori che hanno fatto ottime cose da noi. Come Coutinho o Salah, due "ex" che si sono fatti le ossa rispettivamente nell'Inter e nella Roma prima di affrontare l'esame Liverpool. E superarlo a pieni voti: il brasiliano oggi è una stellina del Barcellona, l'egiziano uno degli esterni offensivi più apprezzati d'Europa.

Quanto guadagna il ‘Magnifico'

La situazione di Insigne a Napoli però è chiara. Nell'aprile del 2017, Insigne ha firmato un nuovo contratto con il Napoli che lo ha reso il giocatore più pagato nella storia del club. L'attuale contratto gli garantisce un salario di 4,5 milioni più premi fino al 30 giugno 2022. Difficile pensare che tutto si infranga la prossima estate.

Quanto costa Insigne

Non meno di 100 milioni, ovviamente. Ma se il Liverpool era disposto a investire 110 milioni per prendere Dembelè dal Barcellona, ne può spendere altrettanti per prendere un giocatore con caratteristiche perfette per il gioco di Klopp e che insieme a Salah e a Manè potrebbe rendere il Liverpool devastante sul gioco offensivo, in Premier e in Europa.