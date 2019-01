Kevin Constant, ex giocatore di Chievo, Milan e Genoa, riparte dall’Iran. Il giocatore francese vestirà la maglia del Tractor Sazi, squadra che milita nella Persian Gulf Cup. Constant ha firmato un contratto di due anni e mezzo e complessivamente guadagnerà un milione e mezzo netto. Constant nelle ultime stagioni ha giocato con il Sion.

La carriera di Kevin Constant

Classe 1987, il centrocampista transalpino naturalizzato guineano ha legato gran parte della sua carriera all’Italia. Il Chievo lo scoprì nella seconda serie francese e lo portò in Serie A nella stagione 2010-211, con i veronesi segnò 2 gol in 32 partite, poi firmò per il Genoa, 1 gol in 21 partite. I buoni rapporti tra il club di Preziosi e il Milan lo portarono in rossonero.

Gli anni al Milan

Due stagioni con la maglia del Milan, giocò 45 partite in campionato e esordì pure in Champions League, in totale 12 presenze. Dopo un anno e mezzo in Turchia con il Trabzonspor tornò di nuovo in Serie A giocò con il Bologna per pochi mesi, pochissime le sue presenze. Le ultime due stagioni le ha vissute in Svizzera con il Sion. Constant ha disputato circa 350 partite da professionista e ha segnato più di trenta gol. Il francese si è sempre contraddistinto per essere un giocatore duttile e per questo in Serie A ha trovato spazio con più squadre, è stato schierato in tutti i ruoli del centrocampo e anche in difesa. Ora cercherà di aiutare il Tractor Sazi a tornare in alto e magari pure a riconquistare il titolo che manca dagli anni ’80. Lo scorso anno il nuovo club di Constant chiuse la Persian Gulf Cup al decimo posto.