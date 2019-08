Mario Balotelli nella prossima stagione molto probabilmente giocherà con il Flamengo. Le parti sembrano molto vicine. La trattativa che è stata portata avanti dall’agente Andrea Cattoli sembra abbastanza vicina alla conclusione. Al giocatore è stato proposto un contratto di due anni e mezzo. Se dirà sì Balotelli sarà il primo italiano del Flamengo, e sarebbe il secondo a trasferirsi in SudAmerica dopo De Rossi, che è passato al Boca Juniors. Anche il fratello di SuperMario potrebbe seguirlo, ha ricevuto un’offerta del Boavista, squadra dello stato di Rio de Janeiro.

La trattativa tra Balotelli e il Flamengo

Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del Verona per Balotelli, che invece dovrebbe giocare con il club rossonero di Rio de Janeiro. Il giocatore ha avuto dei contatti con il vicepresidente Braz e il d.s. Spindel che gli hanno confermato l’offerta. Al giocatore è stato proposto un contratto di due anni e mezzo. Il giocatore ha dato il suo assenso. Volerà in Brasile anche il fratello Enock, che passerà al Boavista.

Balotelli sarebbe il primo italiano del Flamengo

All’estero ha vissuto buona parte della sua carriera Balotelli, che in Premier League ha vinto tanto con il Manchester City e ha vestito anche la maglia del Liverpool, mentre in Ligue 1 ha giocato prima con il Nizza e poi con il Marsiglia, 8 gol in 25 partite complessive l’anno scorso. SuperMario cercherà il rilancio e chissà se segnando tanto potrà ritrovare anche l’azzurro, nell’anno dell’Europeo. Balotelli se firmerà sarà il primo italiano nella storia del Flamengo, un club storico, che in panchina ha il portoghese Jorge Jesus e in attacco ha il giocatore di proprietà dell’Inter Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, che sta segnando tantissimo. Un tandem di ex interisti per riportare in alto il Flamengo, che vuole tornare a vincere la Copa Libertadores, conquistata con Zico nel 1981.