Le amichevoli estive sono anche un buon modo di fare mercato e danno la possibilità di intavolare trattative. A Monaco nella finale del 3° e 4° posto dell’Audi Cup si sono affrontate il Real Madrid e il Fenerbahce. Dopo quel match l’ambizioso club turco, secondo quando riferito da TRTSport, avrebbe chiesto informazioni su Lucas Silva e soprattutto James Rodriguez, grande obiettivo di mercato del Napoli.

James Rodriguez e Lucas Silva obiettivi di mercato del Fenerbahce

Il direttore sportivo del club di Istanbul Damien Comolli, ex Arsenal e Monaco, ha chiesto informazioni su Lucas Silva, che piaceva al Genoa e soprattutto è vicinissimo al Benfica, e soprattutto su James Rodriguez, calciatore colombiano che a meno di sorprese non resterà agli ordini di Zidane nella prossima stagione. Il Real ha preso nota, non ha abbassato le pretese per il giocatore colombiano e ha preso tempo. Difficile però che la trattativa per James si concluda. Perché il Fenerbahce nella prossima stagione non giocherà nemmeno l’Europa League, lo scorso anno si è salvata nelle ultime giornate.

L’offerta del Napoli per James Rodriguez e la richiesta del Real Madrid

Il Napoli da tempo è sulle tracce dell’ex numero 10 del Real, Ancelotti ha convinto James, ma De Laurentiis non è riuscito a trovare l’accordo con il Madrid. I partenopei hanno offerto 8 milioni per il prestito oneroso, e 42 per l’acquisto a titolo definitivo tra un anno. Questa formula non piace invece a Florentino Perez che vuole monetizzare dalle cessioni e non cede Rodriguez per meno di 50 milioni di euro. Una cifra che vorrebbe invece spendere l’Atletico Madrid, che dovrà rimpiazzare Correa a un passo dal Milan. Il Napoli attende, perché il Real non vorrebbe rinforzare l’Atletico. E ora potrebbe esserci un terzo incomodo in quest’affare, il Fenerbahce.