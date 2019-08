Le ultimissime notizie, gli acquisti, le cessioni e le trattative del 9 agosto 2019. Il Genoa ha ufficializzato Schone e Pajac. L’Inter nei prossimi giorni cercherà di accelerare per Dzeko e sonderà anche Milinkovic-Savic. La Roma si avvicina a Lovren e Mariano Diaz. Il Napoli invece è sempre in attesa di capire se potrà chiudere la trattativa per James Rodriguez.

Juventus, Dybala blocca Icardi

Tutto fermo. La Juventus pensa sempre a Icardi, ma prima di provare l’affondo deve vendere. Dybala ha rifiutato le proposte della Premier League, che ora ha il mercato chiuso. L’argentino può andare in Francia, al PSG, ma intanto è stato convocato per l’amichevole con l’Atletico Madrid. Sul mercato sempre Mandzukic, Higuain e Khedira.

Inter, gli obiettivi di mercato sono Dzeko e Milinkovic

Lukaku è stato ufficializzato, Conte ha avuto un grandissimo centravanti, ma il mercato dell’Inter, che era stato già ricco, non è finito. La trattativa per Dzeko sta per ripartire, sullo sfondo c’è anche Milinkovic-Savic, che renderebbe ancora molto più forte il club nerazzurro. Perisic ha ricevuto un’offerta importante del Bayern.

Napoli, in attesa di Lozano e James

Aspetta il club di De Laurentiis. Il Napoli al rientro dagli Stati Uniti cederà Verdi al Torino e poi cercherà di chiudere per Hirving Lozano, il ‘Chucky’, attaccante messicano del PSV Eindhoven. In sospeso la trattativa con il Real Madrid per James Rodriguez, che oggi ha intanto riavuto un numero di maglia ufficiale dai ‘blancos’, il messicano ha preso il 16. Seguito anche il basco Llorente, sondato da una dozzina di società in queste ultime settimane.

Milan, tanti giocatori sul mercato

Fermo è il mercato in entrata dei rossoneri, che hanno già piazzato cinque colpi, l’ultimo il difensore brasiliano Duarte. I dirigenti Maldini e Massara nelle prossime due settimane dovranno cercare soprattutto di vendere. In uscita Laxalt, che piace al Parma, Strinic e forse pure lo spagnolo Castillejo.

Roma: Lovren e Mariano Diaz

Higuain resta il sogno dei giallorossi che però hanno ricevuto già un paio di no dal Pipita. Il d.s. Petrachi ha trovato l’accordo con Mariano Diaz, ma ancora non c’è l’intesa con il Real. Sembra avvicinarsi il difensore croato Dejan Lovren. Il Liverpool pretende 20 milioni di euro.

Skrtel, Schone e Pajac

Tutti si muovono. Il Genoa ha ufficializzato l’acquisto di Lasse Schone, che era già sbarcato nei giorni scorsi, e dell’esterno Pajac, che ritorna con Andreazzoli. L’Atalanta invece ha ufficializzato l’acquisto dello slovacco Skrtel. Lecce vicino a Farias del Cagliari.