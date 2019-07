Nelle trattative e nei rumors di calciomercato di martedì 30 lugli0 2019 c'è in primo piano il nome di Paulo Dybala e per il possibile scambio con Romelu Lukaku del Manchester United. Il Milan ha trovato l'accordo con Rafael Leao e domani arriverà Duarte. L'Inter valuta le ipotesi Cavani e Rebic se dovesse sfumare Lukaku. Napoli beffato per Pépé: l'ivoriano va all'Arsenal. La Fiorentina ha trovato l'accordo il Sassuolo per Kevin Prince Boateng e per Paul Lirola. Due giovani attaccanti italiani volano in Premier League: Moise Kean va all'Everton e Patrick Cutrone ha firmato con il Wolverhampton.

Juventus, scambio Dybala-Lukaku? Kean all'Everton

Sono ore importanti per il futuro di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero sarebbe stato inserito dalla Juventus nella trattativa con il Manchester United che porterebbe Romelu Lukaku a Torino ma la Joya, che tornerà a giovedì dalle vacanze, ha espresso la volontò di voler restare per giocarsi le sue chance con Maurizio Sarri. Da registrare il viaggio dell'agente dell'attaccante argentino a Londra: se venisse trovato l'accordo sull'ingaggio con i Red Devils, la strada per la trattativa tra i due club sarebbe praticamente in discesa e ci sarebbe il via libera per l'operazione. Un vero e proprio sgambetto all'Inter che tratta il belga da diverse settimane.

Oggi è arrivata la conferma della cessione di Moise Kean all'Everton: il club bianconero incasserà una cifra che, con i bonus, potrà arrivare a 40 milioni di euro, ma non avrà il diritto di recompra: potrà al massimo pareggiare altre future offerte.

Milan, fatta per Leao e Duarte arriva domani. Cutrone ai Wolves

Rafael Leao ha trascorso oggi la sua prima giornata a Milano ed è arrivato l'accordo definitivo: dopo il lungo colloquio tra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera è stata trovata l'intesa totale, che porterà a far firmare il giocatore classe '99. Domani arriverà Duarte, che si andrà ad aggiungere al reparto difensivo milanista: si tratta di un'operazione da circa 11 milioni di euro. Intanto oggi è arrivata l'ufficialità dell'addio di Patrick Cutrone: l'attaccate comasco ha firmato per il Wolverhampton per una cifra intorno ai 23 milioni di euro.

Napoli, sfumato Pépé: va all'Arsenal. Verdi vicino al Toro

Sfuma l'idea Nicolas Pépé per il club azzurro: l'attaccante ivoriano classe '95 ha svolto le visite mediche con i Gunners a Londra, le ha superate, e ha già firmato il suo nuovo contratto. Sull'ingaggio il club londinese è riuscito a fare la differenza rispetto al Napoli e accontentato il giocatore e gli agenti sulle commissioni. Manca soltanto il comunicato ufficiale e poi Pépé sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei Gunners. Intanto sembra in dirittura d'arrivo la trattativa tra il Napoli e il Torino per Simone Verdi: al club azzurro 22 milioni di euro più altri due di bonus senza nessuna clausola di eventuale vendita.

Inter, Cavani e Rebic le nuove idee per l'attacco

Edin Dzeko è sempre in stand-by ma nelle ultime ore Marotta avrebbe rilanciato fino a 15 milioni di euro per il centravanti bosniaco. Dopo la trattativa con Romelu Lukaku, per cui c'è un intreccio di mercato con la Juventus, c’è l'ipotesi che riguarda Edinson Cavani, per il quale il club nerazzurro avrebbe pronti 9 milioni di euro a stagione. Nelle ultime ore ha ripreso piede l'idea che porta ad Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte: per il calciatore croato la squadra tedesca chiede 40 milioni di euro e lo venderebbe solo a titolo definitivo.

La situazione che riguarda Mauro Icardi è sempre più complessa e blocca il mercato in ingresso dei nerazzurri: Maurito avrebbe aperto qualche spiraglio all'addio dopo il muro contro muro delle scorse settimane ma non sembra praticabile uno scambio con Dzeko (Roma) oppure una svalutazione del cartellino pur di mandarlo via (Napoli). Un "caso" vero e proprio.

Roma, nuova offerta di Petrachi per Higuain

Gianluca Petrachi, il direttore sportivo della Roma, avrebbe presentato un'offerta da 36 milioni di euro alla Juventus per Higuain, mentre per il giocatore sarebbero pronti 20 milioni netti in 4 anni. Intanto il club giallorosso avrebbe chiesto all'Inter il cartellino di Edoardo Vergani, attaccante classe 2001, nell'ambito dell'affare Edin Dzeko.

Le altre: Lirola e Boateng alla Fiorentina

Sassuolo e Fiorentina si sono incontrate a Milano e hanno trovato un accordo oltre che per Kevin Prince Boateng e per Paul Lirola: accordo definitivo per l'attaccante ghanese per un'operazione da 1 milione di euro e contratto biennale mentre per il terzino spagnolo trattativa chiusa sui 12 milioni e 4 bonus oltre al 10% sulla futura rivendita del giocatore. Intanto, in serata, il ds viola Pradè avrebbe chiesto Radja Nainggolan all'Inter.