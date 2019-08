Le ultime notizie di oggi 13 agosto 2019 di calciomercato, gli acquisti le cessioni e le trattative dei club della Serie A. La Juventus aspetta di capire cosa farà Neymar per avere delle certezze su Dybala. Il Napoli pensa sempre a Fernando Llorente, il Milan invece si avvicina sensibilmente all’argentino Correa dell’Atletico Madrid.

Juventus: il nodo Dybala, Sarri vuole tenerlo

Fase di stallo del mercato bianconero. Non ci sono grandi certezze se non quella che riguarda Khedira, che anche nella prossima stagione giocherà con la Juve. Sarri vorrebbe tenere Dybala, che però aspetta l’addio al PSG di Neymar. Mandzukic potrebbe tornare al Bayern Monaco.

Inter, la trattativa per Dzeko è sempre viva

Ivan Perisic è diventato un giocatore del Bayern Monaco, Joao Mario piace al Monaco, Dalbert potrebbe essere scambiato con Biraghi. Queste le ultimissime notizie sul mercato dei nerazzurri. Marotta pensa soprattutto a Dzeko, la trattativa va chiusa presto, il campionato inizia tra una decina di giorni e bisogna sbrigarsi. Conte vuole avere tutta la rosa a disposizione sin dalla prima giornata.

Napoli, dopo Lozano c’è Llorente

Hirving Lozano diventerà un calciatore del Napoli molto presto, entro una settimana il messicano firmerà il contratto, il PSV incasserà 42 milioni di euro, il giocatore firmerà un quinquennale da 4,5 milioni netti. Fernando Llorente è sempre nel mirino dei partenopei, l’ex Juve è svincolato, ma ha tanti corteggiatori. A un passo anche il giovane ecuadoriano Campana, un attaccante del 2000.

Milan, Angel Correa a un passo

L’Atletico Madrid sta prendendo Rodrigo, attaccante del Valencia, quest’affare riguarda anche il Milan che può con maggiore facilità chiudere la trattativa per Angel Correa, trequartista argentino che costa 45 milioni di euro. In uscita Laxalt, che piace alla Spal, e al Parma.

Roma, nel mirino Lovren e Rugani

Serve un difensore centrale ai giallorossi, che hanno preso Mancini dall’Atalanta al posto di Manolas, ma hanno bisogno di un altro difensore. Nel mirino da tempo c’è il croato Lovren, che non è stato convocato dal Liverpool per la finale della Supercoppa Europea. Ma Petrachi segue sempre lo juventino Rugani, che potrebbe lasciare il club campione d’Italia in questa sessione di mercato.