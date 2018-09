All'età di trentuno anni e con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, Moussa Dembele potrebbe dire addio al Tottenham e traslocare in Cina. Le ultime notizie di mercato relative al giocatore belga degli "Spurs", rivelano infatti il forte pressing del Bejing Gouan che vorrebbe portare il centrocampista a Pechino nel prossimo gennaio. Corteggiato anche dall’Inter nella scorsa sessione estiva, Dembele potrebbe così chiudere la carriera in Oriente e portare a casa un ingaggio da "top player".

Come riferito dal tabloid "Sun on Sunday", il club cinese sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto ben dieci milioni di euro per il giocatore e altrettanti per avere il cartellino dal Tottenham: club già contattato inutilmente in passato proprio per il nazionale belga. Ad aspettare Dembele a Pechino, c'è soprattutto il tecnico Roger Schimdt: ex allenatore di Salisburgo e Bayer Leverkusen.

Il sogno dell'Inter

Attualmente primo in campionato con 2 punti di vantaggio sullo Shangai SIPG e 3 sul Guangzhou Evergrande, il Bejing Gouan conta dunque di rinforzare la propria mediana con l'innesto del giocatore di origini maliane esploso nell'AZ Alkmaar. Qualora dovesse andare in porto la trattativa, Dembele si ritroverebbe in squadra con altri campioni europei come Bakambu, Soriano e Viera e con il brasiliano Renato Augusto: il giocatore più rappresentativo della formazione di Pechino.

Sta dunque per sfumare definitivamente un vecchio sogno di mercato dell'Inter. Subito dopo l'acquisto di Nainggolan, la dirigenza milanese aveva infatti provato a prendere anche l'altro belga proponendo inutilmente un'offerta al giocatore e agli Spurs. Dopo pochi mesi di permanenza a Londra, ora Dembele pare pronto a fare le valigie. La Cina, ed un ricco ingaggio, lo stanno aspettando.