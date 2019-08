Nelle ultime notizie di calciomercato di Roma gli obiettivi prioritari restano Gonzalo Higuain e Toby Alderweireld. Il direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, sta lavorando per centrare entrambi gli obiettivi al più presto e conta di chiudere il mercato in entrata, a meno di sorprese, entro il 15 agosto. Il dirigente non ha seguito la squadra a Lille proprio per continuare a lavorare sulle trattative calde e resta fiducioso e convinto che nelle prossime settimane qualcosa possa sbloccarsi.

Pipita alla Roma: decisiva la settimana di Ferragosto

C'è sempre il Pipita in orbita giallorossa e potrebbe essere decisiva la settimana di Ferragosto per sbloccare tutto e portare a Roma il centravanti argentino. Per Alderweireld i tempi potrebbero essere più brevi perché il mercato in entrata in Inghilterra chiude il prossimo giovedì. Nelle ultime ore erano stati accostati alla squadra di James Pallotta i nomi di Fernando Llorente e Nacho, un centravanti e un centrale difensivo proprio come i nomi fatti in precedenza, ma per ora non sembra esserci nulla di concreto.

Petrachi a lavoro senza sosta

Paulo Fonseca vorrebbe puntellare la rosa in quei due ruoli e negli ultimi giorni di mercato, qualora vi fosse la possibilità, chiederebbe al suo direttore sportivo di lavorare su un terzino destro e un esterno offensivo: se nel primo caso c'è una richiesta più esplicita, per il ruolo d'attacco il tecnico portoghese potrebbe utilizzare anche Nicolò Zaniolo, e così perde consistenza la pista che portava a Suso del Milan. I due obiettivi della Roma sono stati individuati e sono precisi: Petrachi non si sposterà da quelli e se Alderweireld sembra più vicino, per Higuain bisogna lavorare ancora. Il difensore belga, dopo aver raggiunto l’accordo con la società capitolina, spinge per la cessione con gli Spurs mentre il Pipita è sempre convinto di volersi giocare le sue carte in bianconero. Lukaku permettendo.