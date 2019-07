Il tormentone di mercato sta per finire. Nicolò Zaniolo resterà alla Roma e a breve prolungherà il suo contratto. Il centrocampista firmerà un contratto fino al 2024, con conseguente adeguamento da 1,8 milioni di euro netti, più bonus. Una certezza in più per il tecnico Fonseca, che adesso spera di avere un altro difensore centrale e soprattutto un nuovo centravanti.

Il rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo

Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’ il d.s. Petrachi ha trovato l’accordo con Zaniolo, dopo settimane tormentate. Il nuovo dirigente nel giorno della sua presentazione punzecchiò il centrocampista del 1999, che era stato corteggiato da Juventus, Milan e soprattutto Tottenham. Adesso tutto è stato cancellato, polemiche e offerte altrui. Zaniolo la prossima settimana firmerà il prolungamento e rinnoverà fino al 2024, con un cospicuo aumento dell’ingaggio. Il giocatore ligure guadagnerà 1,8 milioni di euro a salire più bonus per i prossimi cinque anni.

Il calciomercato della Roma

I giallorossi cambieranno moltissimo anche in questa campagna acquisti. Sono arrivati tanti calciatori: il portiere Pau Lopez, il centrale Mancini, preso dall’Atalanta, i centrocampisti Veretout e Diawara. In arrivo il baby Providence del Paris Saint Germain. Ma saranno presi anche un altro difensore centrale, l’obiettivo principale è Rugani della Juve, un esterno, potrebbe essere Hysaj del Napoli, e soprattutto una punta, anche se dovesse rimanere Dzeko (sempre nel mirino dell’Inter). L’obiettivo principale è Gonzalo Higuain, l’affare il d.s. Petrachi vorrebbe chiuderlo nel giro di una settimana. Le alternative sono rappresentate da Falcao e Mariano Diaz. I giocatori sul mercato sono tantissimi. Fonseca ha bocciato il ceco Schick, che ha pretendenti all’estero, in bilico Florenzi, Fazio e Pastore, che nelle amichevoli ha convinto.