È un profilo che ci interessa, perché stiamo cercando un centravanti di quelle caratteristiche. Però in questo momento non posso di altro.

Il vicepresidente e responsabile dell'area tecnica del Real Betis Balompié, José Miguel Lopez Catalan, ha confermato le indiscrezioni che vorrebbero il club andaluso sulle tracce di Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il dirigente de Los Béticos ha fatto capire che quello dell'attaccante polacco del Napoli è un profilo che interessa molto e sul quotidiano andaluso si legge: "Accordo già raggiunto in inverno anche se il Napoli non vuole cederlo".

Il bottino di 20 goal della scorsa stagione di Milik è molto buono, soprattutto se si valutano gli infortuni ai legamenti crociati di entrambe le ginocchia subiti da Arek nelle precedenti annate; ma al di là di una trattativa reale o meno qualche interrogativo sul centravanti polacco esiste e non si può negare che la partenza del numero 99 potrebbe accendere in maniera definitiva i riflettori sulla trattativa che proprio il club azzurro starebbe intavolando sotto traccia con l'Inter e con Wanda Nara per portare all'ombra del Vesuvio Mauro Icardi.

Il Napoli sembra voler compiere quel salto di qualità definitivo a livello internazionale e non è chiaro se De Laurentiis vorrebbe tentare il colpaccio Icardi tenendo Milik oppure prendere il centravanti argentino e cedere il polacco al Betis? Per ora la situazione è poco chiara su entrambi i fronti.

Sondaggio della Roma per Arek Milik

Tra le squadre interessate ad Arek Milik nelle ultime ore si sarebbe aggiunta anche la Roma, che avrebbe fatto un sondaggio in vista del possibile addio di Edin Dzeko, direzione Milano sponda Inter. L'altro nome caldo per i giallorossi è quello di Gonzalo Higuain ma il Pipita non sembra voler accettare altre squadre italiane al di fuori della Juventus.