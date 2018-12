Adrien Rabiot lascerà il Paris Saint Germain al termine della stagione, il centrocampista non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con il club dalla proprietà qatariota e sarà libero di firmare con chi vuole, si parla del Barcellona. La squadra che sta dominando il campionato francese la prossima estate potrebbe sostituire il partente Rabiot con Pogba.

I sogni di mercato del Paris Saint Germain

Il club francese la prossima estate cercherà di rinforzarsi ulteriormente e proverà a prendere uno dei centrocampisti più forti al mondo. Il sogno è rappresentato da Paul Pogba, che non ha mai giocato in Ligue 1, potrebbe farlo per la prima volta a ventisei anni. Pogba non lascerà il Manchester United nel mercato invernale, ma potrebbe farlo in quello estivo. L’addio di Mourinho sicuramente rende più sereno il giocatore, ma i Red Devils difficilmente si qualificheranno per la prossima Champions League e se così sarà Pogba davvero potrebbe chiedere la cessione. Un’alternativa di lusso è rappresentata da Milinkovic-Savic, che piace pure a Inter e Juventus. Sullo sfondo ci sono anche i calciatori della Juventus: Pjanic e Khedira.

Gli obiettivi per il mercato di gennaio del Paris Saint Germain

Rabiot rimarrà fino al termine della stagione. Il direttore sportivo del Paris Saint Germain Antero Henrique nel mercato di gennaio si cautelerà acquistando un altro centrocampista, di buon livello ma non di prima fascia. Insomma non vuole sborsare decine e decine di milioni il Paris. Gli obiettivi sono rappresentati tutti da giocatori della Premier League: Abdoulaye Doucouré del Watford, Idrissa Gueye dell’Everton e Mario Lemina ex giocatore della Juventus che da un paio di stagioni gioca con il Southampton. Negli altri reparti non ci dovrebbero essere movimenti né in entrata né in uscita nel mercato di gennaio.