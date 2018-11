Sono ore d'attesa a "Casa Milan" per quella che sarà la decisione del Giudice Sportivo nei confronti di Gonzalo Higuain: espulso durante la partita contro la Juventus. L'assenza dell'attaccante argentino, sommata alle precarie condizioni fisiche di Cutrone e alla mancanza di un'altra punta centrale nella rosa di Rino Gattuso, obbligherà la società a tornare con prepotenza sul mercato invernale per portare a Milanello un altro attaccante di peso.

Le ultime notizie relative al mercato rossonero portano dunque a Los Angeles, dove Zlatan Ibrahimovic sarebbe pronto ad accettare l'offerta che Leonardo e Mino Raiola stanno preparando ormai da giorni. Le indiscrezioni delle ultime ore, confermano infatti la reale possibilità del ritorno in Italia del gigante di Malmoe: disponibile a ridursi l'ingaggio, pur di tornare a vestire la maglia del Milan e a giocare in un campionato molto più gratificante di quello statunitense.

L'ingaggio di Ibra e l'incognita dell'Uefa

Secondo la "Gazzetta dello Sport", l'accordo tra le due parti potrebbe quindi chiudersi con un contratto per i prossimi sei mesi (con opzione per la stagione successiva), sulla base di un ingaggio di circa 4 milioni di euro (sponsor compresi): in pratica lo stesso stipendio che lo svedese incassa attualmente ai Los Angeles Galaxy.

Il mercato rossonero, che dovrebbe prevedere anche l'acquisto di un difensore e di un centrocampista, verrà fatto in funzione della corsa al piazzamento Champions (condizione indispensabile imposta da Elliott), ma passerà inevitabilmente dalla decisione dell'Uefa. Il prossimo 20 novembre il club sarà infatti dinanzi alla Camera Giudicante di Nyon per il nuovo verdetto. Tra le ipotesi sul tavolo il voluntary agreement (e in quel caso il mercato sarebbe salvo), una multa ed un'eventuale limitazione per la lista europea, oppure una chiusura totale per il voluntary con conseguente e grave ripercussione sulle trattative in entrata sia a gennaio che nella prossima estate.